Bouclier tarifaire prolongé, chèques énergie : les annonces d’Élisabeth Borne face à la crise énergétique

Le bouclier tarifaire sur l’énergie sera prolongé en France en 2023, a confirmé la Première ministre Élisabeth Borne lors d’une conférence de presse sur la situation énergétique. Ce nouveau mécanisme permettra de limiter "les hausses de prix à 15% pour le gaz en janvier 2023 et à 15% pour l'électricité en février 2023" pour "tous les ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les petites entreprises et les plus petites communes", soit de l'ordre de deux tiers des communes françaises, selon elle.

Hausse moyenne des factures de 20 à 25 euros

En 2022, la hausse sur les tarifs d'électricité pour les particuliers avait été bloquée par le gouvernement à 4%, et les tarifs du gaz gelés au niveau d'octobre 2021. "Sans action du gouvernement, les tarifs seraient multipliés par 2,2 au début de l'année prochaine", a souligné la Première ministre.

Élisabeth Borne a donné des détails de ces augmentations, qui vont "conduire à une hausse moyenne des factures de l'ordre de 25 euros par mois pour les ménages qui se chauffent au gaz, au lieu d'environ 200 euros par mois sans bouclier tarifaire. Et à une hausse moyenne de 20 euros par mois pour les ménages qui se chauffent à l'électricité, au lieu de 180 euros par mois sans bouclier tarifaire."

La prolongation du bouclier tarifaire coûtera 16 milliards d’euros l’an prochain (dont 11 milliards pour le gaz), estime Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie. À titre de comparaison, les marchés fixent un prix cinq fois supérieur à celui de 2021 pour les prix du gaz, quand ceux de l'électricité sont dix fois supérieur par rapport à l'an passé.

Distribution de chèques énergie

"Des chèques énergie exceptionnels seront versés d'ici la fin de l'année", promet Elisabeth Borne. Douze millions de foyers les plus modestes seront concernées, soit quatre foyers sur dix. Le montant de ces chèques sera de 100 ou 200 euros selon le revenu. "Le chèque exceptionnel coûtera 1,8 milliard d’euros. Il est déjà budgété", précise le ministre de l’Economie. Ce chèque énergie couvre aussi les ménages se chauffant au fioul et au bois.

Le gouvernement lancera également une campagne de communication le 10 octobre pour inciter aux économies d'énergie, avec le slogan "chaque geste compte".