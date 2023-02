Boutcha, Bakhmout, exode vers l'étranger : douze mois de guerre en Ukraine en douze photos

C’était il y a quasiment un an. Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine déclenche "son opération spéciale", à 3h48. En d’autres termes, il envahit l’Ukraine, pays voisin, qu’il compte "démilitariser" et "dénazifier". Des blindés traversent la frontière. À 4h33, des premières explosions retentissent à Kiev et dans l’Est du pays. Les infrastructures militaires sont visées. Ces douze derniers mois, des milliers d’images nous sont parvenues grâce à la télévision et aux réseaux sociaux : certaines nous ont marquées, choqués, émus, comme à Boutcha , ville martyre de la banlieue de Kiev, où des soldats russes sont accusés d’avoir massacré des habitants. Ce conflit a aussi provoqué une crise mondiale de l’énergie, et une crise alimentaire.

Février : les premiers bombardements

Une femme, Olena Kourilo, blessée par une explosion, à Chuchuiv. © AFP - ARIS MESSINIS

Olena Kourilo est une enseignante de 52 ans. Le 24 février, elle se trouve devant un hôpital après le bombardement de la ville de Chuchuiv, dans l’est de l’Ukraine. Elle a été blessée par des bris de vitres propulsés pendant les tirs de missile. Elle a des pansements sur le front et sur une joue, la racine des cheveux est ensanglantée, elle semble hagarde, sonnée. Cette photo est devenue un symbole du début du conflit, et fait la Une des journaux. Olena témoigne : "J'ai eu beaucoup de chance, je dois avoir un ange gardien très fort pour être encore en vie." Dans la capitale Kiev, les habitants se réfugient dans le métro, et un peu partout dans le pays, la vie dans des abris souterrains se développent.

Mars : la population fuit la guerre

Des enfants s'apprêtent à partir en train vers la ville d'Uzhhorod. © AFP - Daniel Leal

L’exode se poursuit. Après le début des bombardements russes sur la capitale ukrainien, des milliers d’habitants fuient leur pays. La gare de Lviv est l’un des lieux où les familles transitent, notamment pour quitter le pays. Sur cette photo, des enfants regardent par la fenêtre d’un wagon, à la gare de Lviv, avant de partir direction Uzhhorod près de la frontière avec la Slovaquie, le 3 mars. Ces photos d’un quai de de gare bondé à Kharkiv sont très partagées. Des internautes la comparent aux photos illustrant l'exode en 1939-40 , au début de la Seconde guerre mondiale. Fin mars, l’ONU recensait plus de quatre millions de déplacés , forcés de partir chez eux.

Mi-mars, ce sont les images du bombardement d’un hôpital à Marioupol qui font vivement réagir. La ville est pilonnée par les forces russes. Une femme, photographiée sur une civière dans l'évacuation de la maternité de Marioupol, et son bébé, sont décédés.

La semaine précédente, la photo d’une autre femme enceinte, l’influenceuse, Marianna Podgurskaya, suscite l’indignation mondiale. Le président français Emmanuel Macron condamne "un acte de guerre indigne". Le Kremlin crie de son côté à la désinformation et accuse la jeune femme de jouer la comédie.

Avril : à Boutcha, des civils exécutés

Le corps d'un homme, les poignets attachés dans le dos, gît dans une rue de Boutcha, le 2 avril 2022. - RONALDO SCHEMIDT

Début avril, la ville de Boutcha, 37.000 habitants au nord-ouest de la capitale, est libérée par les forces ukrainiennes. Des corps gisant dans une rue sont découverts. Une vingtaine de cadavres , éparpillées sur plusieurs centaines de mètres. Des habitants, certains les mains attachés dans le dos par des lacets de chaussures, sont retrouvés sans vie, une balle dans la nuque. 458 morts sont recensés. Ces actes barbares sont un point de bascule dans l’invasion russe en Ukraine. Le Kremlin dénonce sans surprise "une mise en scène bien orchestrée". Quelques mois plus tard, fin décembre, le New York Times publie une enquête titanesque qui démontent ce mensonge et révèle même l’identité des auteurs de ces crimes. À la gare de Kramatorsk, le 8 avril, une attaque de missiles fait 59 victimes, dont six enfants.

Mai : fin des combats à Marioupol

Une femme pleure près d'une tombe à Bezlioudivka, dans l'est de l'Ukraine, le 21 mai 2022. © AFP - Dimitar DILKOFF

Après des semaines de combats acharnés, les Russes revendiquent la victoire à Marioupol, une ville portuaire symbolique et stratégique, au bord de la mer d’Azov. L’aciérie d’Azovstal est défendue bec et ongles, avec les troupes du bataillon Azov. Ils finissent par se rendre.

Sur cette photo, une mère de famille vient se recueillir sur la tombe de Stanislav Hvostov, 22 ans, un militaire ukrainien tué pendant l’invasion russe de l’Ukraine à Bezlioudivka, dans l’est de l’Ukraine, le 21 mai 2022

Juin : des dirigeants européens à Kiev

Le président français Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi voyagent à bord d'un train à destination de Kiev. © AFP - Ludovic Marin

Le 16 juin, le président français, Emmanuel Macron et le chancelier allemand, Olaf Scholz, se rendent à Kiev en Ukraine. Une visite orchestrée dans la plus grande discrétion. Ils sont accompagnés par le président du Conseil italien, Mario Draghi. Cette photo prise dans le train direction la capitale ukrainienne est remplie de symbolique . Les dirigeants européens annoncent notamment leur souhait à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Ils vont visiter Irpin, la banlieue de Kiev, ville symbole des dégâts liés aux bombardements.

Quelques jours plus tard, le 28 juin, un centre commercial très fréquenté à Krementchouk est bombardé. Le bilan : 18 morts et 36 portés disparus.

Juillet : l'été sous les bombes

Un homme passe devant un quartier résidentiel détruit dans la ville de Borodyanka, au nord-ouest de Kiev. © Getty - Sergei Chuzavkov

Les bombardements de l’Ukraine se poursuivent, comme à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine. Sur cette photo, un homme passe devant une zone résidentielle détruite par les bombardements de l'armée russe dans la ville de Borodyanka, au nord-ouest de la capitale ukrainienne Kiev. La Russie et l'Ukraine ont signé un accord avec la Turquie et l'ONU sur l'exportation des céréales ukrainiennes en mer Noire. Cet accord est indispensable pour permettre le transport via la mer Noire de 25 millions de tonnes stockés dans les silos des ports ukrainiens.

Août : six de guerre en Ukraine

Des enfants grimpent sur des chars russes présentés dans les rues de Kiev, le 24 août 2022. © Getty - Artem Gvozdko

La journée est hautement symbolique ce 24 août 2022. L’Ukraine célèbre sa déclaration d'indépendance de 1991 vis-à-vis de l'URSS. Cette date marque également le cap des six mois depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine. 180 jours de guerre entre les deux pays. À Kherson, la guerre s'enlise. Sur la photo ci-dessous, des enfants grimpent sur les restes d’équipements militaires russes exposés dans les rues de la capitale Kiev. Une exposition de chars russes détruits par les forces ukrainiennes et d'autres blindés exposés le long de Khreshchatyk, la rue principale de Kiev, pour sensibiliser à la guerre qui fait toujours rage dans d'autres parties du pays.

Septembre : des Ukrainiens reviennent dans leur pays

Un couple se retrouve à Kiev, après plusieurs mois d'exode, le 17 septembre 2022. © AFP - Yasuyoshi Chiba

Sept mois après le début du conflit, 10.000 ukrainiens réfugiés en France sont revenus dans le pays. C’est le cas de Yuliia, qui retrouve son mari Eugine, à la gare de Kiev, le 17 septembre. Elle avait fui l’Ukraine en mars. Près d’Izium, des centaines de tombes sont découvertes dans une forêt, une ville tout juste reprise aux Russes dans la région de Kharkiv. D’après le gouverneur régional , Oleh Synehoubov, 99 %" des corps exhumés "présentaient des signes de mort violente". "Il y a plusieurs corps qui avaient les mains liées derrière le dos et une personne a été enterrée avec une corde autour du cou. De toute évidence, ces personnes ont été torturées et exécutées", affirme-t-il sur Telegram.

Octobre : l’explosion sur le pont de Crimée

Une femme pose devant un timbre à l'effigie de l'explosion du pont de Crimée, installé dans le centre de Kiev, le 8 octobre 2022. © AFP - Sergei SUPINSKY

Le 8 octobre, des explosions retentissent sur le pont de Crimée . C’est un symbole tant le président russe en avait fait un outil de propagande. Ce pont stratégique relie la Russie à la péninsule occupée de Crimée. Il a été construit après son annexion par la Russie en 2014. L’Ukraine ne revendique pas cette attaque.

Cette explosion est toutefois fêtée par les Ukrainiens. Un timbre est même réalisé à son effigie et exposée à Kiev. Des habitants se prennent en photo devant.

Novembre : des coupures d'électricité en plein hiver

Yaryna, 24 ans, nourrit son fils Vladyslav, né deux jours avant l'invasion de l'Ukraine à Oujhorod, dans l’ouest de l'Ukraine. © Getty - Serhii Hudak

L’hiver prend ses quartiers en novembre. Les premières neiges tombent sur la capitale, les températures sont négatives, jusqu’à -20 degrés à l’Est. Les raids russes visent les infrastructures de chauffage, d’électricité et d’eau. Des villes sont plongées dans le noir. Les habitants doivent s’éclairer à la bougie. La ville de Kherson est libérée par les forces ukrainiennes.

Yaryna, 24 ans, nourrit son fils Vladyslav, né deux jours avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, à la lueur d'une bougie lors d'une coupure de courant causée par les attaques de missiles russes contre l'infrastructure critique de l'Ukraine, Oujhorod, région de Transcarpatie, ouest de l'Ukraine.

Décembre : les violents combats à Bakhmout

Un concert organisé à Kiev, le 1er décembre. © AFP - Dimitar Dilkoff

Les troupes russes ont un nouvel objectif : s’emparer de la ville de Bakhmout, dans le Donbass. A Kiev, la vie culturelle se poursuit, malgré les bombardements. La maison de l’architecture accueille un concert. Des musiciens se produisent aux chandelles. Quelques jours plus tard, le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky est qualifié de "personnalité de l’année", par la magazine Times.

Janvier : Soledar, le "Verdun" ukrainien

Oleksandr Korovniy, 28 ans, était un militaire du bataillon Azov, tué au combat à Bakhmout. © AFP - YASUYOSHI CHIBA

Le mois de janvier reste marqué par la bataille de Soledar et de Bakhmout et leurs affrontements très violents. Elle est surnommée le "Verdun de l’Ukraine", en référence aux affrontements de la Première Guerre mondiale. La bataille de Soledar est considérée comme l’une des plus sanglantes depuis le début du conflit. Des images satellites révèlent la violence des combats et l'ampleur des destructions à Soledar. Moscou a fini par l’emporter, mais "des combats acharnés" se poursuivent à Bakhmout. L’Ukraine attend la livraison de chars Leopard , l’Allemagne a annoncé l’envoi de 14 blindés fin janvier.