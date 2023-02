Box office: l'Astérix de Guillaume Canet mal parti pour égaler "Astérix aux Jeux Olympiques"

Avec près de trois millions d’entrées au cinéma, le dernier Astérix et Obélix est devenu le plus gros succès post-Covid pour un film français, se plaçant devant Kaamelott (2,6 millions d’entrées). Deux semaines après sa sortie en salle, le long-métrage de Guillaume Canet, tué par la critique , cumule au total 2.892.585 entrées.

Une seule semaine en tête du box-office

Le film est bien aidé par les vacances scolaires dans deux zones du pays. Après quinze jours d’exploitation, c’est mieux qu’Astérix au service de sa Majesté (2 millions) avec Edouard Baer, mais bien loin d’Astérix aux Jeux olympiques (4,1 millions).

En revanche, Astérix et Obélix n’aura tenu qu’une seule semaine en tête de box-office. Il n’a pas été le film le plus vu au cinéma entre le 8 et 15 février (avec 1.009.899 entrées), détrôné par la comédie de Philippe Lacheau "Alibi.com 2", qui fait un poil mieux (1.017.788 entrées).

Grâce aux avant-premières "Astérix et Obélix : l’Empire du milieu" avait réalisé le meilleur démarrage pour un film français depuis quinze ans, et le septième démarrage de tous les temps pour un film français. Avec 65 millions d'euros de budget, "Astérix et Obélix : L'Empire du milieu" est le neuvième film français le plus cher de l'histoire. Selon Télérama , le film doit atteindre les six millions de spectateurs pour rentrer dans ses frais et être rentable.