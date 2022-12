Box-office : pas un seul long métrage français dans les dix films les plus vus de 2022

C’est du jamais vu depuis 1989. Aucun film français n’apparaît cette année dans les dix premières places du box-office France, qui comptabilise le nombre d’entrées dans les salles obscures. Une première depuis 33 ans. La fréquentation des cinémas, durement touchée par les conséquences du Covid-19 ces dernières années, peine à retrouver son niveau d’avant pandémie. Et si l’on enregistre une fréquentation largement en hausse par rapport à 2021, ce sont surtout les films américains (c’est-à-dire principalement produits aux États-Unis) qui trustent le haut du classement.

“Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?”

Ce sont donc les grosses franchises ou films de super héros produites aux États-Unis qui raflent la mise. "Top Gun : Maverick" est le film qui aggrège le plus de spectateurs avec plus de 6,6 millions d'entrées. Arrive ensuite le nouveau James Cameron, pourtant sorti cet automne seulement, "Avatar : la Voie de l'eau" (4,5 millions), devant "Les Minions 2", "Jurassic World", "Black Panther" ou le troisième volet des "Animaux fantastiques".

Publicité

Comme l'indique notre graphique, cette situation ne s'est produite qu'une seule autre fois en 40 ans : depuis 1982, c'est en 1989 et donc en 2022 qu'aucun film français ne s'est retrouvé en dans les premières places du box-office. Bien loin de 1982 et des huit films français sur dix ou de 2006, avec "Les Bronzés 3" (10,3 millions d'entrées), et les autres "Arthur et les Minimoys", "Camping", "Je vous trouve très beau", "Ne le dis à personne" et "Prête-moi ta main".

Le premier film français du classement 2022 arrive donc à la onzième position : "Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ?", avec notamment Christian Clavier et Chantal Lauby. La suite des deux premiers épisodes aux titres quasi similaires, a été vu par 2,4 millions de spectateurs en salles, un peu plus que "Novembre" de Cédric Jimenez et "Simone, le voyage du siècle" (2,3 millions chacun). En 2021 "Kaamelott : Premier Volet", "Les Tuches 4" ou "BAC Nord" du même Cédric Jimenez avaient été les principaux succès français, au sein du top 10.

Au total, toutefois, si l'on se concentre sur les 56 films qui ont dépassé les 500.000 entrées, on constate une parfaite équité : 26 sont des productions françaises et 26 des productions américaines, quatre autres films étant des productions d'autres origines (Japon, Espagne, etc.). Néanmoins, ce sont les films produits aux Etats-Unis qui comptabilisent le plus d'entrées, avec 54,5 millions de tickets vendus, contre 27,2 millions pour les longs-métrages français.

La fréquentation encore loin de celle de 2019

Le mois de novembre 2022 s’avère être celui qui enregistre la plus grande fréquentation depuis le début de l’année. Néanmoins, sur l’année entière, les salles françaises ne totalisent jusqu'ici que 133,88 millions d’entrées. Si la fréquentation reste supérieure à celle enregistrée en 2021, elle est toutefois largement inférieure à celle enregistrée avant la crise sanitaire : 29,9 % de moins que sur la même période en 2019 (-27,9 % par rapport à la moyenne 2017-2019).

En attendant les chiffres définitifs du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), on peut même d’ores et déjà estimer que la fréquentation cinématographique n’ira pas bien au-delà des 150 millions d’entrées, même avec un mois de décembre hors du commun. L’année 2019 avait comptabilisé plus de 213 millions d’entrées et plus de 201 en 2018.