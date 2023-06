Brandon, acquitté de Viry-Châtillon : “La liberté, ça n’a pas de prix !”

“Ce qui n’a pas de prix, c’est la liberté !”, s’exclame Brandon, l’un des jeunes hommes acquittés dans l’affaire de Viry-Châtillon, et indemnisé hier par une décision de la chambre civile de la cour d’appel de Paris. Les juges civils ont condamné l’Etat à verser 110 000 euros à Brandon, en réparation du préjudice moral qu’il a subi, en passant injustement trois années derrière les barreaux. Quand il a été incarcéré, Brandon n’avait que 16 ans, la tête pleine de rêve. Il a toujours clamé son innocence dans cette affaire, toujours dit qu’il n’avait pas lancé de cocktail Molotov sur les deux voitures de police qui se sont enflammées le 8 octobre 2016, quatre policiers étant blessés dans des flammes, l’un très grièvement.

“Vous pouvez me donner un million d’euros, ça va rien effacer !”

Brandon a un phrasé nature. Il parle sans chichi. Il dit simplement ce que tous ses comparses acquittés pensent. “Vous pouvez me donner un million d’euros, ça va rien effacer aux trois années de prison que j’ai fait !” Brandon recense aussi les “quatre mois aux assises”, deux pour le procès en première instance, deux pour le procès en appel, “deux mois d’affilée en un an et demi d’écart, ça aussi c’était dur”. Pour Brandon, qui a aujourd’hui 23 ans, “c’est normal qu’il doivent nous donner de l’argent”, en réparation du préjudice.

Il parle de son préjudice personnel : ses études stoppées net, alors qu’il préparait une formation dans les métiers de l’hygiène, au moment de son arrestation. Il a alors été envoyé au centre éducatif fermé de Porcheville, puis dans la plus grande prison d’Europe, à Fleury-Mérogis. Brandon raconte l’impact sur sa famille aussi, ses parents, qui devaient payer cher l’essence pour venir le voir. Il tait les larmes familiales, par pudeur. Brandon répète : “L’argent, ça efface pas tout ce qu’ils ont fait derrière”.

Derrière, c’est le soupçon et la colère, pour le jeune homme. Il évoque les procès verbaux accusatoires, ceux qui ont abouti à sa mise en examen pour tentative d’assassinats sur personne dépositaire de l’autorité publique en bande organisée, alors que lui se disait innocent. Certains PV retraçant plusieurs heures de garde à vue auraient dû être fleuves, et ils ont été tronqués. "Même falsifiés !", s'emporte Me Sarah Mauger-Poliak, l'avocate de Brandon. C’est elle qui a été la première à repérer ces PV troubles.

Une plainte pour faux en écriture publique, les acquittés de Viry espèrent un procès pour les policiers enquêteurs

Ce sont ces failles de l’enquête des premiers mois, avec le soupçon de la falsification qui ont participé à un acquittement massif des accusés. Cinq acquittés sur treize accusés en 2019. Brandon était parmi les innocentés. Le parquet général, représentant l’accusation et la société, avait fait appel. En 2021, Brandon a à nouveau été acquitté, comme sept autres jeunes hommes. Huit acquittements en appel, donc, et cinq condamnations à des peines de six ans de prison à dix-huit ans de réclusion criminelle.

Juste après son dernier acquittement en mai 2021, Brandon a porté plainte pour faux en écriture publique par personnes dépositaires de l’autorité publique, ce qui est passible des assises. Après la plainte, il y a bien eu la nomination de plusieurs juges d’instruction, mais en deux ans aucun de ces magistrats n’a encore interrogé les jeunes acquittés. Me Mauger-Poliak dénonce un scandale. Et les jeunes acquittés continuent à réclamer justice au-delà des indemnisations qu’ils viennent de recevoir. “Là, on peut dire c’est une petite victoire, mais la victoire elle sera arrivée une fois que les enquêteurs aussi, ils auront répondu aux questions qu’on veut leur poser”, martèle Brandon, en train d’avaler un dîner rapide dans sa voiture.

"C'est dur de se réinsérer !"

“J’aurais pas fait ces trois ans-là de prison, peut-être ça aurait été autrement, c’est dur de se réinsérer à la vie. J’essaye de me remettre toujours, mais on verra, j’espère que ça va aller à l’avenir”. Brandon a du mal à trouver du travail. Il dit qu’il a surtout un rêve : qu’un cinéaste ait l’idée de raconter toute son histoire, et celles des acquittés de Viry-Châtillon. Brandon précise qu’il aimerait jouer son propre rôle.

Cette affaire est encore loin d’être terminée. Parmi les autres acquittés, l’un a passé cinq ans en détention provisoire, alors qu’il passait le BAC et faisait une formation de pompier. Son avocat, Me Philippe-Henry Honneger annonce à France Inter qu’il veut s’adresser directement au Garde des Sceaux pour lui demander si “la vie des habitants de Viry valent moins que ceux d’Outreau ?” Car il note que les acquittés d’Outreau avaient reçu jusqu’à un million d’euros, en réparation de leurs années en détention. Pour les acquittés de Viry, les sommes oscillent entre 25 000 et 150 000 euros pour le préjudice moral, entre 13 000 et 94 000 euros pour le préjudice matériel. De toute façon, répète encore Brandon, "la liberté n'a pas de prix".