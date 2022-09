Brexit, Thatcher, karaoké : six choses à savoir sur Liz Truss, probable successeure de Boris Johnson

Elle est régulièrement comparée à Margaret Thatcher mais en se hissant à son tour au poste de Première ministre britannique, Liz Truss ancrerait encore un peu plus son propre nom dans l'histoire de la politique britannique. À 47 ans, l'actuelle secrétaire d'État aux Affaires étrangères est la grande favorite pour prendre la direction du Parti conservateur et succéder ainsi à Boris Johnson à la tête du parti mais aussi du pays, les conservateurs formant en ce moment le plus grand mouvement au Parlement.

Dans la course à Downing Street, Liz Truss est face à Rishi Sunak, ex-ministre des Finances de 42 ans, prisonnier de son image de riche banquier technocrate. Le vote des 200 000 adhérents du parti Conservateur s'est clôturé vendredi soir. Le résultat sera proclamé lundi à 12h30 (13h30 heure française). En remportant l'élection, Liz Truss deviendrait le quatrième Premier ministre britannique depuis le référendum du Brexit en 2016, et la troisième femme à ce poste après Margaret Thatcher et Theresa May.

Elle a grandi dans un milieu très à gauche

Elizabeth Truss, dite Liz Truss, est née le 26 juillet 1975 dans une famille située à gauche de l'échiquier politique. Son père était professeur de mathématiques à l'université et sa mère une fervente militante pour le désarmement nucléaire. Liz Truss l'accompagnait d'ailleurs enfant à des manifestations.

À la prestigieuse université d'Oxford, dont elle est diplômée en politique et économie, elle préside le groupe des europhiles libéraux-démocrates.

Elle est une étoile montante des conservateurs

Mais c'est bien plus à droite qu'elle construit sa carrière politique. Les tories, dont elle devient rapidement une étoile montante, conviennent mieux à cette partisane d'une faible taxation. "Ma philosophie personnelle c'est de donner aux gens l'opportunité de prendre leurs propres décisions", confie-t-elle un jour au quotidien The Guardian.

Après une dizaine d'années dans le privé, notamment comme directrice commerciale, elle est d'abord conseillère locale dans le sud-est de Londres puis devient députée en 2010, pour la circonscription de South West Norfolk (est de l'Angleterre). En 2012, elle entre au gouvernement et enchaîne depuis les portefeuilles, d'abord secrétaire d'État à l'Éducation, puis ministre de l'Environnement de 2014 à 2016. Depuis un an, elle est la cheffe de la diplomatie britannique.

Elle s'est convertie tardivement au Brexit

Liz Truss a voté contre le Brexit en 2016. Elle a ensuite changé d'avis, disant voir des opportunités économiques dans la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Elle est désormais l'une des plus ferventes supportrices du Brexit et se montre intransigeante face à l'UE sur l'Irlande du Nord.

Elle est comparée à Thatcher

Petite, Liz Truss a joué Margaret Thatcher dans une pièce de théâtre à l'école. Aujourd'hui, elle pourrait bien prendre la succession de la "Dame de Fer" Première ministre de 1979 à 1990, icône du conservatisme. Liz Truss est une championne du libre-échange et a séduit la base du parti en promettant des baisses d'impôt massives et en adoptant un ton très dur contre les syndicats. Des caractéristiques qui lui valent d'être comparée à la "Dame de Fer".

D'autant que Liz Truss alimente la comparaison en posant sur la tourelle d'un char ou avec une chapka sur la place rouge en février dernier, lors d'un voyage à Moscou, comme l'avait fait avant elle Margaret Thatcher.

Margaret Thatcher en 1987, près de Moscou, et Liz Truss lors de son voyage en Ukraine et en Russie en février dernier. © AFP - Daniel JANIN, Antonio BRONIC

Elle a créé la polémique avec son franc-parler

Ces derniers mois, Liz Truss s'est illustrée par plusieurs sorties percutantes voire maladroites. En août dernier, quand une journaliste lui a demandé "Macron, ami ou ennemi?", Liz Truss a répondu "le jury est toujours en train de délibérer". "Si je deviens Première ministre, je le jugerai sur ses actes et pas sur ses mots", a-t-elle ajouté. Une sortie polémique à laquelle n'a pas manqué de réagir le président français le lendemain : "Le peuple britannique, la nation qu'est le Royaume-Uni est une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants, et parfois malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade", a déclaré le chef de l'État.

Un peu plus tôt dans l'été, la candidate à Downing Street s'est également attirée les foudres des indépendantistes écossais en estimant que la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon ne cherchait qu'à "attirer l'attention" et qu'il convenait de "l'ignorer".

Elle est amatrice de karaoké

Ces derniers temps, pour tenter de paraître plus détendue, elle et ses alliés ont confié qu'elle était bonne vivante et amatrice de fromage. Dans une interview [en anglais] sur la chaîne GBNews, Liz Truss a aussi raconté être une grande amatrice de karaoké et des musiques des années 1980. Sa chanson préférée ? "I wanna dance with somebody" de Whitney Houston.