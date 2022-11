Bronchiolite, afflux de patients aux urgences : l'AP-HP déclenche le niveau 2 de son plan "hôpital en tension"

Faire face à une situation critique. Lundi soir, le ministre de la Santé, François Braun, annonçait une enveloppe supplémentaire de 543 millions d'euros pour l'hôpital public. Les établissements ont encore et toujours besoin de moyens. Aux urgences, si grâce à la mobilisation des personnels, l'été a été un peu moins difficile que redouté, la situation se tend désormais à nouveau, en pleine saison hivernale des épidémies.

En Île-de-France, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), plus grand ensemble hospitalier de France, a, selon les informations de France Inter, décidé de libérer de nouveaux moyens pour faire face à l'afflux de patients et déclenche le niveau 2 du plan "Hôpital en tension, lié à la surcrise pédiatrique". Concrètement, cela signifie que les cellules de crise des 38 hôpitaux qui composent l’AP-HP sont amenées à se réunir plus souvent et, surtout, que les déprogrammations d’opérations non-urgentes vont se multiplier dans les prochains jours.

"La pression monte vite et risque de monter encore plus"

L'activation de ce plan a été décidée face à l'afflux de patients aux urgences depuis le début de semaine, contraints d'être hospitalisés sur des brancards faute de places. Plus de 170 malades étaient dans cette situation inconfortable lundi matin, encore 125 mardi. Avec des situations parfois impossibles : plusieurs personnes de 90 ans sur des brancards depuis plus de 20h. Et du bricolage dans tous les sens : un nourrisson de deux mois, intubé et ventilé il y a quelques heures dans… une salle de repos transformée en chambre pour l’occasion.

Comment expliquer cette importante tension ? Avec l’épidémie très forte de bronchiolite, tous les services (qui manquaient déjà de personnels pour ouvrir plus de lits pour accueillir les enfants) sont saturés. Un certain nombre d’enfants ont été admis dans les services adultes mais, en cascade, il manque de la place partout pour accueillir les patients qui restent donc sur des brancards dans les couloirs.

Pour activer ce plan hôpital en tension, les chefs de service des urgences et de réanimation ont été informés par la direction générale à 10h ce matin. "La pression monte vite et risque de monter encore plus dans les prochains jours", indique la tête de l'AP-HP, signe de la gravité de la situation.