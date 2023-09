Bronchiolite : quatre questions sur le traitement proposé en France à partir de ce vendredi

C'est une grande première. Cette année, chaque bébé français aura droit à un médicament qui le protégera du principal virus à l'origine de la bronchiolite. L’année dernière, l'épidémie de bronchiolite, qui se traduit par une toux et une respiration difficile, a été la plus intense depuis plus de dix ans avec 35.000 bébés hospitalisés, dont 2.500 en soins critiques. Ce traitement, le Beyfortus, va être proposé à partir d’aujourd’hui dans les maternités du pays.

Qui peut en bénéficier ?

Le traitement concerne tous les nourrissons nés après le 6 février. Il sera désormais proposé à tous les parents lors du rendez-vous avec le pédiatre, juste avant de quitter la maternité. Pour ce qui est des enfants nés entre le 6 février et ce vendredi, "il est possible de se procurer le produit en allant voir son médecin", qui fera une ordonnance, indique Christèle Gras Le Guen, professeure de pédiatrie au CHU de Nantes et chargée par le gouvernement d'accompagner le déploiement du traitement. Il faudra ensuite aller récupérer le traitement dans une pharmacie et "c'est le médecin qui l'injectera, ou les infirmières et bientôt les sages-femmes - qui seront bientôt habilitées à le faire - de manière à ce que cela puisse être fait le plus vite possible, pour être protégé dès le début de la circulation du virus".

Quel est ce traitement ?

Commercialisé sous le nom de Beyfortus par le laboratoire pharmaceutique Sanofi , ce traitement contre la bronchiolite est un anticorps monoclonal. Ce n’est donc pas un vaccin. Il s'agit d'une molécule qui est directement injectée dans la cuisse du bébé, en une fois, et qui va permettre à l’organisme de se défendre s’il rencontre le virus. Il est efficace "dans les jours qui suivent", précise Christèle Gras Le Guen.

L’arrivée de ce traitement sur le marché français est très récente. Il a été validé par la Haute autorité de santé en juillet dernier seulement, son déploiement sur tout le territoire sera donc forcément scruté à la loupe.

Que permet-il ?

Trois études montrent que ce traitement est très efficace, qu’il permet d’éviter dans 80% des cas de faire des formes graves de la bronchiolite. Moins de formes sévères, ça veut donc dire moins d’hospitalisations et donc des hôpitaux qui pourraient être moins surchargés cet hiver. Tout dépendra du nombre de parents qui accepteront le traitement pour leur enfant.

Aussi, "ce produit ne sera pas aussi efficace si l'ensemble des parents n'est pas aussi sensibilisé aux gestes barrières chez les tout-petits", alerte Christèle Gras Le Guen. Il s'agit de garder les bébés "à l'abri des microbes, ce qui veut dire éviter les lieux publics, là où il y a beaucoup de monde, éviter de les passer de bras en bras, et en particulier des malades. Un petit rhume, un nez qui coule chez un adulte, cela peut être une façon de transmettre le virus à un tout petit, qui ne le supportera pas bien", rappelle-t-elle. "Le Beyfortus est un grand espoir mais il faut impérativement qu'il soit utilisé en complément des gestes barrières spécifiques pour les tout-petits."

Combien de doses ont été commandées ?

Le gouvernement a déjà commandé 200.000 doses de Beyfortus, pour un montant inconnu. Il mise donc sur une bonne implication des parents pour éviter une grosse épidémie de bronchiolite comme celle de l’année dernière.