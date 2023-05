Bronchiolite : un traitement développé par Sanofi pourrait éviter huit hospitalisations sur dix

Souvenez-vous des semaines de triple épidémies l’hiver dernier, Covid, grippe et bronchiolite. Les hôpitaux, dont on connait les difficultés, étaient tout particulièrement sous tension à la toute fin de l'année dernière . Le traitement mis au point par le laboratoire pharmaceutique Sanofi apparaît donc comme très prometteur pour désengorger les hôpitaux l’hiver.

Le Beyfortus, aussi appelé nirsevimab, est un anticorps injecté "de préférence" dans la cuisse de l’enfant, d’après l’Agence européenne des médicaments . Ce n'est pas un vaccin (qui permet au corps de produire des anticorps pour lutter contre un virus), c'est une injection directe d'anticorps.

Selon Sanofi, une seule dose suffirait pour conserver une bonne protection durant toute la saison hivernale. Testé l’hiver dernier en pleine phase épidémique sur plus de 8.000 nourrissons en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, le Beyfortus a obtenu des résultats très prometteurs. Et pour cause, il a permis "d'éviter 83,21% des hospitalisations chez les nourrissons de moins de douze mois ayant reçu une dose unique de nirsevimab, comparativement aux nourrissons qui n'ont reçu aucune intervention", explique Sanofi.

"Une avancée considérable"

"Si vous avez un programme très large d’immunisation, et notre ambition, c’est de protéger tous les bébés de moins de un an, on pourra éviter huit hospitalisations sur dix, c’est une avancée considérable", explique Charles Wolf, directeur général de Sanofi vaccins France. Quand on sait qu’il y a 35.000 hospitalisations d’enfants de moins de 12 mois chaque année en France, les réduire de 80% "permettra aux hôpitaux de ne plus prendre autant de plans d’urgence". Et Charles Wolf de poursuivre : "il y aura aussi moins d’engorgement dans la médecine de ville. Il y aura aussi beaucoup moins de parents qui seront impactés par la bronchiolite même quand elle n’est pas sévère".

Le Beyfortus a déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne, au Royaume-Uni et au Canada. Sanofi devrait déposer une demande d’autorisation auprès de la Haute autorité de santé dans les prochaines semaines. Ce qui veut dire que ce traitement pourrait être disponible dès l’hiver prochain en France.

Plusieurs vaccins contre la bronchiolite bientôt commercialisés ?

Sanofi n’est pas le seul laboratoire à chercher un traitement préventif contre la bronchiolite. Pfizer et Moderna développent un vaccin à administrer aux femmes enceintes. Il y a quelques jours, aux Etats-Unis, un vaccin développé par le britannique GSK a aussi été approuvé par l'Agence américaine du médicament pour les adultes de 60 ans et plus. Il sera disponible dès la prochaine saison épidémique selon le laboratoire.