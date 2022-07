Bruce Lee : la légende du kung-fu était aussi un grand danseur de cha-cha-cha

L'auteur de podcasts Marvin Montes et le journaliste pour "Otomo" et "Rockyrama" Fabien Mauro étaient au micro de Frédérick Sigrist, dans l'émission "Blockbusters", pour retracer la carrière de celui qui a révolutionné les arts martiaux, aussi bien en pratique que devant la caméra. Ils se sont notamment arrêtés sur cette passion que Bruce Lee a entretenu avec la danse de salon cubaine, le cha-cha-cha. Un de ses nombreux dons que l'on méconnaît, mais qui a été plus que déterminant dans sa manière de pratiquer et de populariser les arts martiaux chinois.

Il popularise le Kung-fu grâce à ses pas de danseur

Plus que de simples techniques de combat, les arts martiaux chinois (mieux connus dans la culture occidentale sous le nom de 'kung-fu') enseignent une philosophie, un apprentissage intérieur qui se décline à des nécessités d'auto-défense (En Europe, il faudrait imaginer Platon et Aristote pratiquer l'art du combat). C'est un véritable mode de vie national et constitutif de la population chinoise. Bruce Lee n'y échappe pas et s'y initie lui aussi dès l'enfance. Il reçoit l'enseignement du maître Yip Man, dont l'école transmet 'le wing chun', un art martial traditionnel très répandu à l'époque. Mais Bruce Lee grandit, évolue et se rend compte que cette approche ne correspond pas à l'idée qu'il se fait de la maîtrise du corps dans la vie réelle.

C'est la raison pour laquelle, une fois aux Etats-Unis, il crée sa propre discipline, le 'jeet kune do', qui consiste en un art martial hybride qui conjugue tout un ensemble de disciplines de combat. Une technique à laquelle il choisit d'assembler les nombreux pas et mouvements du cha-cha-cha, qu'il a appris à Hong Kong ! Il métisse ainsi deux disciplines de cultures différentes, ce qui lui offre une gestuelle hors du commun, bientôt vouée à révolutionner l'art du combat. Marvin Montes constate que c'est quelque chose qu'on dit assez peu "mais qui est très important, voire existentiel dans l'art martial qu'il a initié. Cette danse latine dont la pratique est arrivée à Hong Kong par l'intermédiaire des marins philippins, qui arrivaient d'Amérique du Sud, il s'y est pleinement consacré au point de devenir très très fort, emportant même un certain nombre de concours de cha-cha-cha".

Une fois aux Etats-Unis, il devient un grand professeur d'arts martiaux et de cha-cha-cha. Bruce Lee évolue très tôt dans un esprit culturel très métissé en choisissant de lier son art martial avec ce qu'il connaît de la danse. Comme le raconte très bien Fabien Mauro, "il amène progressivement et subtilement cette chorégraphie dansante vers l'esthétique du kung-fu, aussi bien dans les cours qu'il va enseigner que dans les séries et les films qu'il va tourner. Il s'inspire de cette grâce, de cette fluidité des pas pour améliorer la pratique des arts martiaux".

Sur les pas des plus grands d'Hollywood

Une gestuelle dansante qui lui permet de se faire très vite repérer par le monde du cinéma américain. Il s'illustre une première fois en 1964 dans la série "Le Frelon vert" où il joue le rôle d'un majordome. Puis sa carrière décolle en 1971, avec la superproduction hollywoodienne "The Big Boss", qui précède "Operation Dragon".

S'il n'est pas le premier à avoir porté le kung-fu à l'écran, Bruce Lee a révolutionné le genre par la promotion d'un art martial hybride dont les racines tiennent aussi bien de la tradition chinoise que d'une inspiration tout droit issue de la contre-culture des années 1960.

