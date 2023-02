Bruce Willis : sa famille annonce qu'il souffre d'une forme de démence, la dégénérescence fronto-temporale

L’acteur Bruce Willis souffre désormais d’une forme de démence incurable, d’après un nouveau diagnostic médical. Le comédien a mis fin à sa carrière il y a moins d’un an à cause de problème de santé, qui se sont aggravés. Bruce Willis était atteint d’aphasie, un trouble du langage causé par des lésions cérébrales. Mais "la maladie de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence fronto-temporale", ont expliqué ses proches dans un communiqué.

Premiers symtômes après 50 ans

La dégénérescence fronto-temporale (DFT), également appelée maladie de Pick, est une maladie neurodégénérative rare, apparentée à la maladie d'Alzheimer. Elle est se caractérise par la mort progressive des neurones dans la partie frontale et temporale du cerveau, selon La Fédération pour la recherche sur le cerveau . Les premiers symptômes apparaissent en général entre 50 et 65 ans. La maladie se manifeste par des troubles du comportement, des émotions et du langage, selon l’Institut du cerveau .

À l’inverse de la maladie d’Alzheimer , les patients souffrant de dégénérescences fronto-temporales restent souvent conscientes du temps qui passe, et la mémoire est conservé, dans un premier temps. Mais à un stade plus avancé de la maladie, les pertes de mémoire se multiplient.

En France, entre 5.000 et 6.000 patients sont touchés par cette pathologie en France. Autant d’hommes que de femmes sont concernés. Les DFT représentent environ 10 % des démences. "Environ 50 % des démences fronto-temporales sont héréditaires et ont pour origine une mutation génétique portée par des gènes localisés sur différents chromosomes", précise l’Institut du cerveau.

Des difficultés à s'exprimer

Parmi les premiers symptômes de cette maladie, une "fatigue intellectuelle" se révèle chez le malade. Ils vont avoir des difficultés à parler, le comportement change. "Certains patients vont présenter des comportements désinhibés, c’est-à-dire une perte de contrôle de leurs actes et de leurs dires comme une familiarité inappropriée avec des inconnus, une jovialité excessive", note l’Institut du cerveau. "D’autres montreront des comportements obsessionnels compulsifs, une tendance à l’agressivité ou encore une anorexie, une boulimie."

Les patients ont dans la majorité des cas des troubles du langage, qui s’observe soit une l’incapacité à articuler, soit par déficit de compréhension et d’identification des objets ou des personnes. Les malades se révèlent très distraits, peuvent répéter les mêmes activités sans arrêt. La personne atteinte de dégénérescences fronto-temporales peut aussi avoir une suralimentation, ou un désir inhabituel de mettre en bouche des objets.

Sa famille espère des recherches et des avancées

Dans un communiqué , la famille de Bruce Willis écrit : "La DFT est une maladie cruelle dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler et qui peut frapper n'importe qui. (…) Comme l'obtention du diagnostic peut prendre des années, la FTD est probablement beaucoup plus répandue que nous ne le savons." Les proches de l’acteur souhaitent sensibiliser au sujet de cette maladie, et espèrent que les recherches vont se développer : "Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir."

En effet, il n’existe pas de traitement spécifique pour soigner des DFT ou ralentir l’évolution de la maladie, seulement des thérapies pour atténuer les symptômes, et tenter d’améliorer la santé au quotidien du patient.