Budget, simplification, délais : ce qu'il faut retenir des annonces d'Éric Dupond-Moretti sur la justice

Une justice plus rapide, plus efficace, plus claire. Tels sont les objectifs fixés par le ministre Éric Dupond-Moretti, qui a dévoilé ce jeudi une soixantaine de mesures, censées répondre au cri d'alarme lancé par les professionnels et aux attentes des justiciables, sur fond de crise profonde de la justice. Ce plan, très large, se veut l'aboutissemen t des États généraux de la justice qui se sont achevés en avril après huit mois de concertations, et dont le rapport final soulignait "l'état de délabrement avancé" de l'institution judiciaire.

Un budget en hausse de 7 milliards sur le quinquennat

La Chancellerie poursuit l'effort financier engagé ces dernières années et s'engage à porter le budget de la justice de 9,6 à "près de 11 milliards d'euros" d'ici à 2027. Soit une augmentation cumulée de 7,4 milliards d'euros sur le second quinquennat Macron, un geste "inégalé depuis 30 ans", insiste la Place Vendôme. Du côté des effectifs, pas de surprise : le ministère avait déjà annoncé l'embauche de 10 000 fonctionnaires de justice (dont 1500 magistrats et autant de greffiers). La loi qui en permet le financement sera déposée au printemps.

Développer la "culture de l'amiable" en matière de justice civile

En matière de justice civile, qui représente 60% de l'activité judiciaire (divorces, tutelles, litiges entre particuliers), Éric Dupond-Moretti a appelé à "un véritable changement de logiciel". Alors qu'il faut actuellement deux ans en moyenne pour obtenir une décision, le ministre souhaite mettre en place plusieurs mécanismes qui permettront, dit-il, de réduire les délais, en introduisant une "culture de l'amiable". L'une de ces innovations, l'audience de règlement amiable, est inspirée de ce qui existe au Québec : le juge joue un rôle de conciliateur qui aide en amont les parties à trouver un accord. Celui-ci est rédigé par les avocats avant d'être homologué par le magistrat.

Le second dispositif, dit de "césure", permettra quant à lui de trancher le nœud d'un litige (par exemple, dans le cas d'un accident, la question de la responsabilité), pour laisser ensuite les parties s'entendre sur les indemnisations.

Une simplification de la procédure pénale

Rendre la justice plus "lisible" passe notamment par une simplification des textes. Difficile de s'y retrouver, aujourd'hui, dans un code de procédure pénale qui fait plus de 2000 pages, "illisible même pour les praticiens les plus expérimentés", a insisté Éric Dupond-Moretti. Un comité d'experts est donc chargé de le réécrire, sans toucher au fond de la loi.

Le garde des Sceaux a aussi dit vouloir simplifier les "cadres d'enquête", sans davantage de précisions. Par ailleurs, de nouveaux droits sont accordés aux personnes placées sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une information judiciaire, afin que ce statut soit plus souvent utilisé. Enfin, les règles en matière de perquisition vont changer, pour permettre les perquisitions de nuit, aujourd'hui réservées aux dossiers de terrorisme, criminalité organisée ou trafic de drogue.

Evaluer les conditions de travail des magistrats

C'est un vieux chantier, jusqu'ici inabouti : un outil permettant d'évaluer la charge de travail des magistrats et de quantifier les besoins, juridiction par juridiction. Il devrait donc être mis en place à titre expérimental. Autre axe de développement : la constitution autour de chaque juge d'une équipe, composée notamment de juristes assistants recrutés en tant que contractuels, afin de rompre l'isolement des magistrats. La Chancellerie planche également sur un plan de transformation numérique : objectif "zéro papier" d'ici à 2027.

Des annonces accueillies avec prudence

Les syndicats de magistrats, qui entretiennent des relations parfois houleuses avec l'ancien pénaliste, ont accueilli ce plan d'action avec des réactions mesurées. "Cela avance globalement dans un sens favorable", a estimé sur France Inter Cécile Mamelin, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM), qui s'est félicité d'un accroissement des moyens alloués à l'institution. "On dit clairement que la justice en France a été abandonnée". Elle a néanmoins fait part de ses doutes quant à l'accélération de la justice civile via la médiation. Le Syndicat de la magistrature (SM), classé plus à gauche, a fait part d'une réaction "mitigée", saluant l'effort budgétaire, mais regrettant notamment l'absence de mécanisme permettant de limiter la surpopulation carcérale.