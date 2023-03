Buffet, Diagana, Frappart... Voici la composition du comité pour "l'éthique et la vie démocratique" du sport

Un groupe pour penser des instances dirigeantes du sport plus démocratiques. Amélie Oudéa-Castéra a désigné douze personnalités pour composer un Comité national d'éthique, dont France Inter vous révèle mardi matin la composition. La ministre des Sports et des Jeux olympiques avait annoncé la création de cette instance le 2 mars dernier dans le quotidien "Le Monde" . Une annonce faite au lendemain de la démission de Noël Le Graët de la présidence de la Fédération Française de Football et un mois après la démission de Bernard Laporte contraint de quitter son poste de président de la Fédération Française de Rugby pour corruption.

Marie-George Buffet et Stéphane Diagana co-présidents

Ce comité d'éthique sera présidé par Marie-George Buffet, ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports de 1997 à 2002 et le champion d'athlétisme Stéphane Diagana.

Ils travailleront au côté de dix autres personnalités :

la navigatrice Isabelle Autissier ,

, l'escrimeur champion olympique Jean-François Lamour ,

, l'escrimeuse Emmanuelle Assmann ,

, l'entraîneur de football Arsène Wenger ,

, l'arbitre Stéphanie Frappart ,

, la handballeuse Béatrice Barbusse ,

, la judokate Brigitte Deydier ,

, Jacques Donzel , ancien inspecteur de la jeunesse et des sports de 1971 à 1983,

, ancien inspecteur de la jeunesse et des sports de 1971 à 1983, Bernard Foucher , président du Comité Fédéral d’Ethique et de Déontologie du Rugby et de la Commission d’éthique de l’Union cycliste internationale,

, président du Comité Fédéral d’Ethique et de Déontologie du Rugby et de la Commission d’éthique de l’Union cycliste internationale, et Franck Latty, président du Comité d’éthique de la Fédération française de tennis et arbitre au tribunal arbitral du sport.

Des personnalités "qualifiées, venant de tous les horizons"

Ce comité est destiné à renforcer l'éthique et la vie démocratique dans le sport. Amélie Oudéa Castera a souhaité y nommer des personnalités "incontestables, qualifiées, venant de tous les horizons, dont l'expérience et la complémentarité des regards permettront d'avoir le recul nécessaire et l'ambition de réformer".

Les membres se réuniront au plus vite pour fournir dès l'automne prochain des propositions sur "une gouvernance du sport plus éthique, plus démocratique et plus protectrice des pratiquants, hommes et femmes". L'objectif est d'apporter, dans un cadre législatif, réglementaire et statutaire, des changements concrets et définitifs pour renforcer les institutions et promouvoir une gouvernance irréprochable du sport Français. "Ces travaux viendront nourrir, après les Jeux olympiques et paralympiques, des modifications du cadre législatif, réglementaire et statutaire pour apporter les améliorations nécessaires", a assuré la ministre début mars, dans une tribune au Monde.

Ce comité naît dans un contexte de "succession de crises de gouvernance du sport français", "elles disent toutes la nécessité d'accompagner des changements concrets et définitifs pour renforcer les institutions du sport français", a ajouté la ministre.