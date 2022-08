"Bullet Train" de David Leitch : Un Popcorn movie qu'on avale avec beaucoup d'appétit

Le film présenté par Jérôme Garcin

À Tokyo, l'alcoolique Yuichi Kimura (Andrew Koji), monte dans le Shinkansen qu'est le TGV nippon, direction Morioka avec une arme à feu. Sa cible, un collégien qui a poussé son fils de six ans du haut d'un immeuble. Mais il n'est pas le seul armé. À bord, se trouve aussi Frelon (Zazie Beetz), le loup (Bad Bunny) les jumeaux citron (Brian Tyree Henry) et mandarine (Aaron Taylor-Johnson) qui sont les hommes de main d'un gangster dont ils ont pour mission de ramener le fils qui a été kidnappé. Et enfin Coccinelle (Brad Pitt), un tueur à gages qui a la poisse, chargé de récupérer sans violence, la valise contenant la rançon. Ajoutez Michael Shannon dans le rôle de la mort blanche, un caïd russe, Sandra Bullock, la superviseuse de Coccinelle. Et à travers les fenêtres du train, un Japon stylisé, fantasmé, qui défile à 400 km/h.

Pierre Murat s'est surpris lui-même et s'est beaucoup amusé !

Pourtant, au départ, ce n'est pas du tout le genre de cinéma que le critique de Télérama affectionne : "Je m'attendais vraiment à m'ennuyer pendant les 2 h, car il faut dire que tous les plans ne durent que trois secondes grand maximum, c'est très inspiré de Tarantino, mais à côté de ça, il y a une telle invention, une telle dérision qu'on passe forcément un très bon moment !

Le film retombe systématiquement sur ses pieds, même si c'est un film qu'on a sitôt oublié en sortant de la séance, c'est absolument jubilatoire et tout à fait réussi !"

Xavier Leherpeur salue "un vrai bonheur régressif !"

Le critique de la revue 7è Obsession ne cache pas son plaisir coupable à l'égard d'un film très con au cours duquel il s'est lui aussi régalé : "Bon, il n'y aura pas de remake français puisque le train est, dans ce film, toujours à l'heure ! C'est un film qui a l'élégance de convoquer une version nippone de "Staying Alive" des Bee Gees et puis de "Holding Out for a Hero" de Bonny Tyler et qui utilise comme caméo (brève apparition d'une vedette), Ryan Reynolds et Channing Tatum dans des rôles assez inattendus.

Certes, c'est d'une connerie abyssale, mais on a le droit d'aimer la connerie, pour ma part, je me suis régalé du début jusqu'à la fin et c'est un vrai bonheur régressif de cinéphile qui refuse de grandir dont je fais partie".

Ariane Allard s'est bien marrée !

La journaliste de Causette s'est elle aussi énormément délectée de ce style totalement décalé qui donne un popcorn movie parfait pour l'été : "Je trouve que c'est un film ludique, basé essentiellement sur le jeu avec le spectateur. C'est bourré de citations et de clins d'œil tout aussi décalés les uns que les autres, avec un jeu sur les accents notamment. Ça va tellement vite qu'une fois qu'on l'a vu, c'est déjà passé ! Un film également basé sur le jeu des acteurs. Brad Pitt offre un numéro assez extraordinaire. Brad Pitt m'a fait penser à Johnny Depp dans "Las Vegas Parano" de Terry Gilliam (1998), avec cette espèce de look un peu gonzo avec son Bob. Il n'est pas le seul, pensons aussi aux deux jumeaux antagonistes qui sont formidables !

C'est un jeu sur la BO parce que, qui dit 'film Tarantinesque' dit une BO absolument délicieuse ! Il y a les Bee Gees, Tom Jones etc. On s'amuse, c'est un popcorn movie qu'on avale avec beaucoup d'appétit, qu'on oublie certes juste après, mais au cours duquel on se marre vraiment bien !"

Michel Ciment aurait pu l'apprécier davantage si…

Si… le plaisir était l'unique chose que le critique cherchait au cinéma, or, c'est un style beaucoup trop excessif à son goût, regrettant des plans qui ne durent systématiquement que quelques secondes à chaque fois : "C'est vraiment des clips, des zooms en permanence, en somme un montage cut extraordinairement rythmé. Je n'ai pas autant apprécié qu'un film de Quentin Tarantino, mais il faut reconnaître qu'il y a une vraie mise en scène et un vrai sens de l'espace. Il y en sans doute un peu trop et, à un moment, j'ai beaucoup moins marché…

J'ai surtout admiré Brad Pitt que je trouve absolument formidable dans son rôle. Il y a un côté très cascadeur avec des séquences physiques extraordinairement rythmées. Il faut dire que David Leitch est un ancien cascadeur. Il doublait déjà Brad Pitt dans "Fight Club" de David Fincher, ils ont travaillé ensemble.

Je ne peux pas non plus dire que ce n'est pas bon, puisque le film remplit ses objectifs, mais ce n'est pas tellement le plaisir que je recherche au cinéma".

