Bye "Barbie" : Le Masque fustige un message féministe de deuxième ordre pathétique

Le film de l'été, qui connaît depuis le 19 juillet, date de sa sortie, un énorme succès, comptant en France, 4,5 millions de spectateurs. Dans toute ma carrière de cinéphile, je n'avais jamais encore connu un film qui, en un peu plus d'un mois, faisait autant d'entrées à côté des 3,5 millions du film "Oppenheimer".

Après une ouverture détournée de "2001, l'odyssée de l'espace", la Barbie stéréotypée se demande ce qu'est la vraie vie et le monde réel. Elle décide, après une crise existentielle, et un infime début de cellulite, de connaître, avec des pieds-plats et avec Ken, le monde réel.

On est à Los Angeles, un monde où elle découvre avec stupéfaction que les verres sont remplis d'une vraie eau et surtout qu'elle incarne la pire image de la femme et "un capitalisme sexualisé", au point d'être même traitée de fasciste par une collégienne. Elle va revenir à Barbie Land où Ken, qui a importé du monde réel le principe du patriarcat, tente d'imposer un pouvoir machiste. Mais c'est sans compter la révolte des barbies. Tous les décors, les costumes, bande originale sont rose malabar. Le film est interdit dans beaucoup de pays du monde arabe, le Liban, l'Algérie au prétexte qu'il fait la promotion de l'homosexualité.

Eric Neuhoff "consterné" par un tel succès

Le critique du Figaro fustige un concept cinématographique qu'il trouve inepte, car rempli d'un opportunisme qui vise à faire de la pub à Barbie en surfant sur les idées progressistes de l'époque : "Je n'ai jamais beaucoup joué à la poupée et je me demande si je suis la cible pour ce genre de film parce que c'est là que l'on voit que le capitalisme a un estomac d'autruche qui récupère tout. Là où, avant, le merchandising arrivait après le film comme à l'époque de "Star Wars". Aujourd'hui, c'est le contraire, ce sont les poupées qui créent les personnages.

Ce film est une publicité de deux heures autour du produit. Il faut rester les cinq premières minutes et changer de salle pour aller voir n'importe quel autre film qui sera de toute façon bien meilleur parce qu'on patauge dans la barbe à papa. De plus, c'est un film qui ménage la chèvre et le chou. C'est à la fois woke, anti-féministe, un peu réac, un peu moderne. Le film est terrible, autant que de voir Noah Baumbach et Greta Gerwig, qui viennent du cinéma indépendant et d'auteur, en arriver là. Après un film pareil, tout est possible désormais".

"Rien ne va" selon Xavier Leherpeur, "le film est pathétique"

Enfant déjà, si Xavier jouait avec des poupées, il ne jouait pas avec Barbie, car elle ne l'intéressait déjà pas beaucoup. Et aujourd'hui, il considère que ce film est un vrai problème puisqu'il met en scène un féminisme de second ordre très dérangeant. Le critique a été éberlué par un film qui entend critiquer le patriarcat et prôner le féminisme en usant finalement des mêmes stigmates et codes qu'il entend démonter : "Dans le scénario, on nous dit que Barbie a incarné les rêves des petites filles qui se rêvaient avocates, infirmières… Mais le problème, c'est que Barbie a imposé un modèle dominant blanc, blond avec corps stéréotypé et inatteignable par 99 % de la population féminine et ça a provoqué un mal-être, une culpabilisation chez les petites filles que le film n'aborde absolument jamais ! On essaie de réhabiliter cette poupée de plastique de merde à travers un message féministe de deuxième ordre extrêmement gênant.

Sans oublier Ken qui découvre le patriarcat pour l'importer à Barbie land, c'est du patriarcat Barbie, loin de la violence réelle. À la fin, j'ai été estomaqué que Barbie en vienne à s'excuser auprès de Ken de ne pas l'avoir vu et considéré autrement ! Mais de la merde Barbie, ce n'est pas vrai, c'est pathétique."

Ariane Allard salue un blockbuster "astucieux et plus que nécéssaire"

Si la journaliste pour Causette avoue y être, au départ, allée en traînant les pieds, elle a trouvé le film réussi à tous les points de vue. Selon elle, il faut se réjouir de ce blockbuster, qui est une force de frappe non-négligeable et plus que nécessaire aujourd'hui pour transmettre des valeurs féministes au plus grand nombre. On a besoin, selon elle du féminisme grand public pour toucher un maximum de personnes en même temps. Si les stigmates sont au cœur de l'interprétation, c'est justement pour mieux s'en moquer et faire de l'autodérision pour affranchir à l'arrivée le féminisme de son côté plastique : "Je ne me suis jamais ennuyée. Il faut partir du principe qu'on attend de ce film quelque chose (un féminisme) qu'il ne peut pas nous donner, car c'est un blockbuster, c'est du cinéma de divertissement. Il ne faut pas se méprendre, Greta Gerwig est beaucoup plus futée que ce que les critiques négatives entendent quand ils la fustigent ! Elle a parfaitement conscience que le concept du blockbuster américain inonde le monde entier et qu'en user n'est pas une méchante cause. Bien sûr que c'est du féminisme grand public, que ça n'a pas la profondeur ou l'acuité d'un film d'auteur, mais ce qu'elle veut, c'est rappeler aux petites filles qu'être sexy, ce n'est pas ce qui rend les femmes puissantes. Que la puissance des femmes se trouve ailleurs.

Ce film n'est pas du tout à prendre au premier degré parce que son ambition c'est exactement le contraire. Elle se moque de tous les stéréotypes en les interprétant, et d'ailleurs les garçons dans le film sont totalement accessoires. C'est en cela que Barbie est un film astucieux. Le moment d'illumination de Ken, quand il découvre que dans le monde réel, les garçons ont le pouvoir. Quand il revient dans le monde de Barbie, il importe une espèce d'épopée Fordienne pleine d'autodérision. J'ai trouvé ça assez marrant. C'est au contraire le genre de film qui passe un message nécessaire, car c'est le genre de film qui peut réconcilier, par le biais de ce concept, le grand public, les cinéphiles, tous les milieux, toutes les générations, tous les genres, et ce n'est pas si courant".

Pierre Murat fustige une barbie "doucereuse à la morale détestable"

Le journaliste pour Télérama est en partie d'accord avec Ariane pour ce qui est de la première partie du film qui est particulièrement méchante. Mais cela ne dure pas assez et il aurait fallu que le film soit plus intransigeant avec le patriarcat jusqu'à la fin sans jamais rien concéder : "Quand ils arrivent tous les deux dans le vrai monde, c'est un peu, toutes proportions gardées, "Les Lettres persanes" de Montesquieu. Deux étrangers qui voient le monde réel et qui s'aperçoivent qu'il est aussi bête que le leur. Mais à partir du moment où Ken prend le pouvoir et transforme Barbie Land en Ken Land, là, ça devient très très bête puisque plus du tout méchant, moins féroce et fort que la première partie. L'idée, c'est de dire que Ken Land est tellement nul, affreux et facho qu'il faut se satisfaire de Barbie Land. C'est un film très doucereux qui consiste à promouvoir la Barbie féministe. C'est une morale qui est détestable".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

Lecture "Barbie" de Greta Gerwig 12 min France Inter

