"C'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser" : la CGT, FO, Solidaires et FSU appellent à la grève mardi

La CGT, FO, Solidaires, la FSU et les organisations de jeunesse Fidl, Unef, MNL et la Vie lycéenne appellent à une journée de grève et de manifestations interprofessionnelles mardi, indiquent-ils dans un communiqué commun publié ce jeudi soir. La mobilisation porte sur "l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux, et l'amélioration des conditions de vie et d'études " mais également "la défense du droit de grève".

Citant les mobilisations des derniers mois dans les raffineries, les crèches, les transports publics, l'éducation, la santé ou encore les organismes sociaux, les syndicats estiment que "la mobilisation gagne des secteurs de plus en plus nombreux". "C'est aujourd'hui qu'il faut se mobiliser dans tous les secteurs professionnels, public comme privé", écrivent-ils.

La défense du droit de grève

Après la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés de l'industrie pétrolière pour permettre la distribution de carburant, il est aussi urgent de défendre le droit de grève, soulignent les syndicats, pour qui cette procédure "constitue une atteinte inacceptable au droit constitutionnel de grève et aux libertés fondamentales". Les signataires appellent donc à se rassembler devant les préfectures et sous-préfectures.

L'Unsa et la CFE-CGC, qui ont participé à l'intersyndicale, n'ont pas souhaité signer le texte, selon Catherine Perret de la CGT.