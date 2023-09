"C'est beaucoup d'humain et de temps" : au cœur des centres médico-psycho-pédagogiques pour les enfants

On dirait la chambre d’un enfant, avec sa tapisserie rouge et son tableau pour dessiner à la craie : des placards remplis de livres, des Playmobil, de la pâte à modeler, des billes, quelques DVD. Ici, c’est le bureau de Coraline Mabrouk, orthophoniste depuis 20 ans au sein du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) Claude Bernard de Paris. "C’est très important que le thérapeute se sente bien dans le lieu dans lequel il accueille", raconte-t-elle. Elle est l’un des spécialistes suivies dans le documentaire de Clara Bouffartigue, "Loup y es-tu ?" (sorti le 13 septembre).

Pendant 15 mois, la réalisatrice a posé sa caméra dans ce centre, niché dans un étroit immeuble du cinquième arrondissement. Ouvert juste après la Seconde Guerre mondiale, ce lieu est le plus ancien centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de France.

1.200 patients suivis chaque année

Cyril a aujourd’hui 16 ans. La première fois qu’il est entré dans le centre Claude Bernard, il avait huit ans de moins. Des difficultés de langage, de motricité pour bien tenir son stylo et pour écrire : le garçon a les symptômes de la dyspraxie. Chaque semaine, en plus de l’école, il se rend au CMPP. Si "certaines difficultés persistent", assure son père Jérôme Eltabet, "cela lui a permis de l’accompagner, de progresser". "En tant que parent, ce n’est pas évident de faire face aux difficultés", reconnaît le père de famille. "Cyril a dépassé des angoisses qu’il avait. Il a eu une écoute et un suivi psychologique qui l’a aidé et débloqué à certains niveaux."

Ici, les patients ont entre 3 et 20 ans. Le centre en suit 1.200 cette année. Ils peuvent avoir des troubles du langage, de l’attention, du spectre autistique, des difficultés relationnelles ou atteint d’une dépression. Ces enfants ne comprennent pas leur souffrance, et les parents paraissent démunis, impuissants. "Les jeunes arrivent souvent avec une représentation d’eux-mêmes assez dégradée", constate Maryline Peyrat, psychopédagogue de 62 ans, retraité de l’Éducation nationale.

L'orthophoniste Coraline Mabrouk dans son bureau, au centre Claude Bernard. © Radio France - Victor Vasseur

Jusqu'à deux ans d'attente

220.000 enfants sont suivis en CMPP partout en France, dans 300 centres. Mais des centaines de parents se retrouvent sur le carreau. Les centres ne peuvent pas répondre à toutes les demandes. Les listes d’attente s’allongent, jusqu’à deux ans par endroit. Parmi les raisons : une demande de plus en forte, conjuguée à une baisse des moyens et un manque d’attractivité de la pédopsychiatrie. Leur nombre a été divisé par deux en dix ans. Et puis les postes financés par l’Éducation nationale et destinés aux centres se réduisent. "1000 postes ont fermé sur ces dix quinze dernière années", précise Amandine Buffière, la directrice médiale du centre Claude Bernard et présidente de la fédération des CMPP.

À Claude Bernard, comptez entre quatre et neuf mois d’attente, "c’est peu" comparé à d’autres lieux. "Cela peut générer une méfiance, ou un découragement des parents avant même de pouvoir frapper à notre porte", déplore la pédopsychiatre Muriel Soulié.

La réalisatrice du film 'Loup y es-tu?" Clara Bouffartigue. © Radio France - Victor Vasseur

Des enfants "complétement abattus, désintéressés"

Ces centres, c’est "beaucoup d’humain et beaucoup de temps", résume la directrice médicale Amandine Buffière. Le père de Cyril en est convaincu : les années passées au CMPP ont changé son fils : "Il est aujourd’hui en Première dans un bon lycée, cela lui a permis d’en arriver là et de mettre des mots sur ses difficultés." Lors des premiers rendez-vous, la psychopédagogue Maryline Peyrat voit des enfants "arriver complétement abattus, désintéressés, ayant accumulé tellement d’échecs dans leur vie scolaire". Au fil des séances, "ces jeunes se remobilisent, il y a une réanimation psychique", ajoute la thérapeute.

Les consultations filmées par Clara Bouffartigue dans le documentaire "Loup y es-tu ?" montrent de véritables lieux d’expression et de liberté, à l’image de ce jeu de rôle entre une orthophoniste et un jeune garçon. Parfois, des très jeunes patients ne veulent pas dire le moindre mot, ou ne répondent que d’un hochement de la tête. Mais pas question d’abandonner, de lâcher. Les thérapeutes maintiennent le fil, interrogent, proposent un jeu ou une lecture.

Jérôme Eltabet voit un autre avantage au CMPP : "Si l’orthophoniste est remboursée par la sécurité sociale, les psychomotriciennes ne sont pas remboursées. Les séances sont assez chères. S’il y a plusieurs séances, c’est un vrai budget qui n’est pas évident à assumer. Au CMPP, tout est pris en charge financièrement par la Sécurité sociale, ce qui est d’une grande aide pour les familles." Après huit années à venir toutes les semaines au centre, le suivi se termine pour Cyril. Sa dernière consultation vient d'avoir lieu.