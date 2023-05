"C'est de la science, pas du dogme" : l'hydroxychloroquine ne marche pas contre Omicron, concède Didier Raoult

L'hydroxychloroquine ? C'était son traitement miracle contre le Covid-19. Dans un tweet, Didier Raoult semble pourtant désormais se ranger derrière le consensus scientifique. "Actuellement, je suis d'accord avec l'ANSM [l'Agence nationale du médicament, NDLR] sur l'hydroxychloroquine contre le Covid", écrit-il dans un message publié jeudi sur le réseau social et relevé par la Provence .

Toutefois, pas de mea culpa chez le professeur marseillais suivi par quasiment un million d'abonnés. Le traitement "ne marche plus sur le variant Omicron 2022", poursuit-il. "Les concentrations nécessaires pour inhiber Omicron sont 50 fois plus importantes que pour les autres variants. La concentration de l'hydroxychloroquine dans le sang avec notre protocole était au triple de la dose efficace pour les anciens variants. Elle ne l'est plus pour Omicron. C'est de la science, pas du dogme", conclut-il.

Longtemps directeur de l'IHU de Marseille, et aujourd'hui idole des antivax, Didier Raoult s'est fait, depuis le début de la pandémie de Covid-19, le chantre de l'hydroxychloroquine, traitement principalement utilisé en rhumatologie pour ses propriétés anti-inflammatoires et dont il affirmait démontrer l'efficacité dans des études à la méthodologie vivement contestée. De fait, depuis le printemps 2020, les autorités sanitaires déconseillent strictement l'usage de cette molécule pour prévenir ou traiter le virus, aucune étude scientifique n'ayant démontré son efficacité. Selon un sondage Ifop publié le 14 avril, plus d'un Français sur quatre (29%), reste persuadé que la chloroquine peut permettre de soigner le Covid.