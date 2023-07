"C'est handicapant" : à un an des JO 2024, l'errance des plongeurs français après la fermeture de leur piscine

"C'est devenu un sujet de rigolade maintenant", plaisante Loïs Szymczak. Le plongeur français de 30 ans, spécialisé du plongeon à 10 mètres, a fini par avaler la pilule depuis mars. La piscine Maurice Thorez de Montreuil (Seine-Saint-Denis) fermait alors prématurément pour rénovation jusqu'en septembre 2024. Elle était la seule disposant d'un plongeoir à 10 mètres indoor en Ile-de-France "Cela reste quand même handicapant", rappelle-t-il. "C'est comme préparer un 100 mètres sans pouvoir mettre de chaussures toute l'année avant les Jeux olympiques, ce n'est pas optimal".

"Bricolage"

Car il a fallu ravaler sa colère du côté de la Fédération française de natation. Le stade nautique de Montreuil était leur bastion historique pour les entraînements. Même s'ils ne pouvaient s'entraîner que le matin, trois à quatre fois par semaine et en chevauchant les horaires des scolaires, c'était déjà ça. "C'est comme ça, le bricolage à l'entraînement, on a l'habitude depuis des années", souffle Loïs Szymczak. Mais en mars, ils se sont retrouvés sans piscine attitrée.

Aujourd'hui, l'inquiétude est toujours là, à un an des Jeux olympiques de Paris 2024. Plus que les autres années où l'équipe de plongeon tricolore n'a pas franchement été aidée en termes d'infrastructures, 2023 est celle du bricolage. Si les plongeurs à 3 mètres peuvent aller à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (Insep) pour s'entraîner, pour leurs quatre collègues du 10 mètres, dont Loïs, c'est une toute autre histoire. Ils doivent voyager en train jusqu'à Strasbourg (Bas-Rhin). Avec Rennes (IIle-et-Vilaine), la ville d'Alsace est la seule à proposer un plongeoir à 10 mètres en France. J-366 pour ces athlètes et le chemin jusqu'à Paris est encore long et tortueux.

Le stade nautique Maurice Thorez de Montreuil (Seine-Saint-Denis) est fermé depuis mars pour des rénovations. Un chantier de plus de 21 millions d'euros. © Maxppp - Julien Mattia / Le Pictorium

Une plongeuse va partir jusqu'en Suisse pour s'entraîner

Clémence Monnery, l'entraîneuse de l'équipe de France, a décidé de ne plus penser au bourbier dans lequel elle est. "Franchement, maintenant c'est fait, soupire-t-elle. On n'a pas le choix, on doit aller de l'avant et trouver des solutions pour que l'entraînement des plongeurs se déroule le mieux possible". Pour le moment, le manque de plongeoir à 10 mètres n'a pas été tellement handicapant. Depuis début avril, l'équipe de France a plus été en stage (à Dubaï par exemple) ou en compétition (Championnats d'Europe fin juin en Pologne) à l'étranger qu'en France. "On a moins senti le manque d'infrastructures", admet Céline Monnery.

Mais le plus dur reste à venir. Après la parenthèse "repos" suite aux Championnats du monde de Fukuoka (Japon) qui viennent de s'achever avec succès pour les plongeurs tricolores (une médaille de bronze au plongeon trois mètres synchronisé), l'équipe de France va privilégier la récupération jusqu'en septembre. Les plongeurs à 10 mètres regagneront alors les bassins en France, sauf Jade Gillet. À 22 ans, elle partira en octobre en Suisse pendant deux mois pour répéter ses gammes. "Elle ne sentait pas de faire les allers-retours entre Paris et Strasbourg, explique Céline Monnery. Elle est jeune, et pour plus de stabilité, de repères, on a choisi cette alternative". Un "stage long format" financé par la Fédération française de natation, peu avare en soutien d'après l'entraîneuse des tricolores.

Des effets néfastes sur leur récupération

Et pour les trois autres ? D'octobre jusqu'à début février avec les Championnats du monde de natation à Doha (Qatar), ils gagneront Strasbourg en train pour des stages sporadiques d'une semaine minimum. Le reste du temps, les athlètes privilégieront le repos, le saut à 10 mètres étant une discipline traumatisante. Mais leur moyen de locomotion aura forcément des effets néfastes sur cette récupération. "Pour m'adapter à ce rythme, je ne me suis pas encore trop posé de questions", avoue Loïs Szymczak. "Disons qu'on va bien profiter du train pour se reposer !".

Même laborieuse, cette organisation demeure nécessaire : "On a beau mettre en place tous les exercices pour mimer le 10 mètres, à un moment donné, rien ne remplace le vrai 10 mètres. On doit prendre des impacts pour que le corps s'habitue au choc, qu'on apprivoise la peur du 10 mètres", analyse celui qui vivra ses premiers Jeux olympiques à Paris.

Gary Hunt et Lois Szymczak aux Championnats du monde de natation de Fukuoka au Japon en juillet. © AFP - Yuichi YAMAZAKI

Les Jeux pour apporter un nouveau souffle à la discipline

Un espoir commence légèrement à poindre au milieu de cette organisation chaotique. Le salut de l'équipe de France pourrait venir du Centre Aquatique de Seine-Saint-Denis, toujours en construction pour être normalement livré fin 2023 d'après le Cojo (Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques). Ainsi, les plongeurs pourraient disposer d'ici la fin de l'année d'une infrastructure olympique flambant neuve pour s'entraîner. "On compte beaucoup dessus, s'enthousiasme Céline Monnery. Plus vite il sera livré, mieux on pourra s'entraîner. En plus, c'est là que se dérouleront les Jeux pour nous, c'est un petit avantage pour nous." Une analyse partagée par Loïs qui estime que les complications d'organisation seront peut-être un mal pour un bien finalement. "Il va falloir absolument profiter cette nouvelle infrastructure et de la médiatisation de notre sport pendant les Jeux pour développer encore plus la discipline après la compétition", espère-t-il.

Car la fermeture de la piscine de Montreuil en mars dernier a davantage mis la lumière sur le manque d'accompagnement de l'État pour permettre aux athlètes français de performer à Paris 2024. Alors, pour se donner un nouvel élan et montrer que les atermoiements de ces derniers mois n'ont pas pénalisé leur préparation, l'équipe de France de plongeon compte bien remporter à Paris 2024 une première médaille. Ce serait une première depuis celle, en argent, conquise par Mady Moreau au saut à trois mètres. C'était en 1952.