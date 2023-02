"C'est la Joconde des cartes à collectionner" : une carte Pokémon en vente à un million d'euros sur eBay

Vous avez peut-être des souvenirs de parties de cartes Pokémon dans la cour d'école dans votre enfance, ou bien vos enfants y jouent peut-être encore aujourd'hui – ou même les deux. Mais depuis plusieurs années, c'est aussi devenu un véritable objet de collection : les cartes Pokémon s'échangent, mais surtout se revendent, parfois à des prix astronomiques.

Mercredi, sur le site de vente en ligne eBay , une carte exceptionnelle a été mise en vente : un "Pikachu illustrator", vendu par MJN Store au prix de... un million d'euros. Un "achat immédiat" (sans enchère) sur lequel les potentiels acheteurs peuvent faire une offre plus basse ou plus haute.

La carte est en vente à un million d'euros sur eBay - eBay

"Une carte iconique"

"Cette carte, c'est la Joconde des cartes à collectionner de manière générale, et des cartes Pokémon en particulier", explique Alexandre Boissenot, responsable des sections dédiées aux cartes à collectionner chez eBay France. "Il n'en a été édité que 39 exemplaires dans le monde", et les spécialistes ont encore la trace de seulement une vingtaine d'entre elles. "Elles avaient été distribuées aux gagnants d'un concours d'illustration au Japon à la fin des années 1990", et donc n'ont jamais été commercialisées. "C'est une carte iconique, qui a été exposée dans des conventions partout dans le monde", explique-t-il.

Elle est vendue par Mister Fuji, propriétaire de la boutique MJN Store. "C'est quelqu'un qui est mondialement connu, notamment pour avoir fait des transactions à Dubai avec des influenceurs comme Logan Paul", YouTubeur américain lui aussi collectionneur (et acheteur d'un des exemplaires de la carte "Pikachu illustrator" en avril dernier, pour la somme de cinq millions de dollars). "Mister Fuji est quelqu'un de très influent dans le milieu, de très respecté autant comme vendeur que comme collectionneur", ajoute Alexandre Boissenot.

Les cartes Pokémon, un investissement

Derrière cette carte à un million d'euros, se cache un véritable business de la collection de cartes Pokémon : en France, chaque heure, le site eBay enregistre 3 000 requêtes de recherches de cartes Pokémon. "Pokémon, c'est la licence qui a rapporté le plus d'argent dans l'histoire, plus que Super Mario, Harry Potter ou Star Wars", explique Soukaa, collectionneur et revendeur au sein de la boutique Blazing Tail, l'une des mieux installées en France. "Tout le monde connaît Pokémon et Pikachu. Et les cartes Pokémon ont connu un engouement très fort en 2020-2021... c'est une collection de niche, mais en même temps ça fait partie de notre enfance à tous", selon Alexandre Boissenot.

Ce tournant de 2020-2021, c'est celui du confinement, analyse Soukaa : "Avant le confinement, Pokémon, ce n'était pas du tout comme aujourd'hui", explique-t-il. Avec les restrictions du début de l'année 2020, de nombreuses personnes qui ne s'intéressaient pas outre mesure à la collection ont remis la main sur leurs vielles cartes et parfois trouvé des cartes de valeur, se lançant dans ce marché. "Beaucoup de gens sont rentrés dans la collection Pokémon et ont décidé d'investir : pour certains, c'est une collection, pour d'autres, c'est uniquement un investissement. Et forcément, quand la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent" explique-t-il. Si tous les collectionneurs et collectionneuses rêvent de s'offrir le "Pikachu Illustrator", bien peu nombreux sont ceux qui pourraient mettre la main dessus, en raison de cette bulle spéculative.

"Les cartes Pokémon restent des œuvres d'art"

Mais le jeune collectionneur – qui n'était pas né quand le tout premier jeu Pokémon est sorti au Japon – tient à remettre les choses en place : pour lui, et pour de nombreux collectionneurs, l'attachement à l'univers Pokémon reste le moteur numéro un, de même que la dimension artistique des cartes. "Je pense que dans une certaine mesure, on peut dire que les cartes Pokémon sont une forme d'art. Les cartes sont réalisées par des illustrateurs, des peintres. Même si elles ne sont pas uniques, ça reste des œuvres" explique celui qui sur son compte Instagram montre la diversité des styles graphiques des cartes.

Et comme les œuvres d'art, les cartes Pokémon ont leur propre système de certification et de conservation. "Les cartes sont mises sous boîtier certifié par une entreprise américaine qui s'appelle PSA, qui certifie la carte, lui attribue une note de 1 à 10 selon son état, et la met sous un boîtier plastique inviolable", détaille Alexandre Boissenot. Et à l'image de l'art contemporain qui a ses foires, les collections de cartes ont leurs rendez-vous : cette fin avril à Paris, les collectionneurs et les revendeurs se retrouveront lors d'une convention au cours de laquelle de nombreuses transactions devraient être réalisées. D'ici là, la carte à un million d'euros aura peut-être trouvé preneur...