C'est Thomas Jolly qui va mettre en scène la cérémonie des Jeux Olympiques de 2024

C’est une cérémonie d’ouverture inédite qui s’annonce : une scène de 6 kilomètres de long, qui ne sera autre qu’un fragment de la Seine. Pour la première fois, le projet de cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de 2024 prévoit de l’organiser non pas dans un stade olympique, mais en pleine ville, avec une partie du spectacle visible pour des spectateurs sur des gradins, et le reste accessible à tous les Parisiens.

Le tout pour un public estimé à 600 000 personnes dans Paris, pour un show s'étendant du Pont d'Austerlitz au Trocadéro, mobilisant 160 bateaux. En somme, un projet démesuré.

On sait désormais qui sera le chef d’orchestre de cette cérémonie inédite : le metteur en scène Thomas Jolly, 40 ans, a été choisi comme directeur artistique pour la création des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux Olympiques et des Paralymiques de Paris, soit quatre spectacles au total. Auréolé d’un Molière du metteur en scène en 2015 pour sa création de "Henry VI" de Shakespeare, il dirige aujourd’hui le théâtre Le Quai à Angers.

Un habitué des spectacles hors normes

C’est surtout un habitué des défis de taille : en juin dernier, avec sa compagnie La Piccola Familia, il a monté - dans son théâtre à Angers - une pièce de 24 heures, version intégrale des drames shakespeariens "Henry VI" et "Richard III", qu'il avait créés séparément, et qui avaient fait sensation respectivement au Festival d'Avignon et au théâtre de l'Odéon.

Le metteur en scène est aussi à l’aise au théâtre qu’à l’Opéra : il a créé "Eliogabalo" de Cavali à l’Opéra de Paris et "Fantasio" d’Offenbach à l’Opéra-Comique. Et cet automne, il se mesure à un autre défi : la mise en scène d’une nouvelle version de l’opéra-rock "Starmania", de Michel Berger et Luc Plamondon, à partir de sa partition originale.

Le théâtre de Thomas Jolly se caractérise d’une part par un visuel très fort, habité par des rayons de lumière et des décors astucieux, et d’autre part par un attachement à la culture populaire : ses "Henry VI + Richard III" étaient truffés de références, du manga à Kubrick, en passant par un couronnement du roi Richard sous forme de concert de rock.

"Si c’est pour faire un musée de la France, cela ne m’intéresse pas"

Thomas Jolly prend donc la succession de Philippe Découflé, metteur en scène de la dernière cérémonie d’ouverture des JO, à Albertville en 1992. Mais à quoi va ressembler la fête sur la Seine que promet le comité d'organisation des JO de 2024 ? On ne le sait pas encore, mais en octobre dernier, dans un numéro spécial de L’Équipe, Thomas Jolly avait donné sa vision : "Il faut que les athlètes arrivent d’une manière magique, pas qu’ils soient confondus dans le spectacle : il faut une dramaturgie", disait-il. "Il faut aussi que les 206 drapeaux soient plantés sur la Tour Eiffel pour que les Jeux soient officiellement lancés (…) Et la flamme arrive à ce moment-là, je ne sais pas qui la tient, mais il fait ça dans l'eau et la Seine s'embrase comme une énorme vasque", pouvait-on alors lire.

Sur la philosophie du spectacle, Thomas Jolly appelait à ne pas faire "un projet Puy du Fou qui retrace l’histoire de la France" mais à prendre "les grands chapitres de l’histoire de France et les tourner vers le futur (…) si on retrace un passage de la Révolution, dans ce cas, c’est avec Daft Punk". Il imaginait aussi PNL reprendre "L'hymne à l'amour" de Piaf. Sur la Révolution, il imagine aussi "faire rouler sur la Seine la tête immense de tous les rois de France, et quand elles s'arrêtent, sur l'une d'elles, la chanteuse Yseult qui chante La Marseillaise", et une arrivée des athlètes en montgolfière, montant tous ensuite sur la Tour Eiffel.

Si toutes ces aspects ne sont que des idées lancées par le metteur en scène il y a des mois dans une interview**, elles peuvent donner une idée de la folie à laquelle on peut s’attendre pour cette cérémonie**. Dans l’interview pour L’Équipe, il évoquait même des détails techniques comme la possibilité de répéter le spectacle à Rouen, d’où il est originaire : "C’est la salle de répétition de Paris parce que c’est la même chose, on a l’île Lacroix en plein milieu du parcours" de la Seine. Il reste désormais un peu moins de deux ans à Thomas Jolly pour élaborer un spectacle qui sera certainement l'un des plus regardés au monde : jusqu'à un milliard de téléspectateurs sont attendus.