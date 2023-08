"C'est un miracle qu'on résiste" : sur le front ukrainien, la contre-offensive avance à pas prudents

C'est une ville au milieu des champs de tournesols, située dans le sud-est de l'Ukraine. Houliaïpole est, depuis un an et demi, l'une des zones de combat les plus féroces que se livrent Russes et Ukrainiens. Les soldats des deux camps se font face de part et d'autre de la ligne de front, alors que seuls sept kilomètres les séparent. Ces soldats ukrainiens acceptent que les envoyés spéciaux de France Inter les suivent sur le terrain, mais rapidement, il faut aller "plus vite, il faut marcher plus vite". Bogdan, le militaire mobilisé à Houliaïpole depuis le début de la guerre, nous incite à presser le pas, car "à cause des drones russes, ils observent le moindre mouvement, et après ils attaquent".

2000 habitants survivent encore à Houliaïpole

On continue le trajet en voiture, en passant devant le marché – "enfin, c'était le marché" nous précise Bodgan. Des 20.000 habitants que comptait la ville avant la guerre, il n'en reste plus que 2.000. La plupart ont fui, les autres survivent. Parmi eux, Vasyl, qui vit seul dans son immeuble, détruit l'an dernier par une frappe russe. Son appartement n'a plus de porte, plus de fenêtre, alors quand il fait froid, c'est à la cave qu'il passe ses nuits : "Où voulez-vous que j'aille ? Je touche 3.000 hryvnia de retraite, un appartement à louer dans le secteur c'est 4.000 hryvnia".

Publicité

Les 2.000 habitants de Houliaïpole sont privés d’eau potable, de gaz et d’électricité. Cet abri est le seul endroit où il peuvent y avoir accès au quotidien. © Radio France - HM

Le seul endroit alentour qui propose de l'électricité et de l'eau est un abri, géré par une association. Quelques rares commerces ont subsisté, comme un salon de coiffure, tenu par Svetlana, qui vit à seulement trois kilomètres de la ligne de front : "Je ne doute jamais, nos soldats nous protègent. Et comme on dit ici, ma maison, c'est ma forteresse".

"Ils ont plus de ressources"

Après quelques kilomètres de trajet en compagnie des soldats ukrainiens, l'arrêt se fait sur le bord de la route. Bogdan nous invite à entrer dans une petite maison aux volets bleus. A l'intérieur, plusieurs soldats d'une unité d'artillerie se reposent. A leurs pieds, de grosses caisses en métal. "Ce sont des boîtes de mines, mais elles sont vides", explique en français l'un des soldats.

Les soldats ukrainiens tiennent depuis le début de la guerre la ville de Houliaïpole pour ne pas qu’elle soit prise par les Russes © Radio France - HM

Torse nu, bras tatoués, Oleg avoue à demi-mot que la contre-offensive contre les soldats russes avance lentement. "C'est vrai, selon le plan, on devrait être sur la plage, au sud, au bord de la mer d'Azov. Mais ils ont plus de ressources, c'est un miracle qu'on leur résiste !", dit-il. "Les Russes peuvent envoyer 1000 soldats se faire tuer un jour, et le lendemain en renvoyer 2.000 autres. Pour nous, c'est hors de question. Chaque vie est précieuse. Donnez-nous les armes et vous verrez, la guerre sera finie avant l'hiver".

"C'est surtout un duel"

La situation reste bloquée à Houliaïpole : chaque camp s'observe, se jauge à distance, avec ces sept kilomètres de terres totalement minées. "En ce moment, c'est surtout un duel, avec des combats d'artillerie. Ils nous attaquent et contre-attaquent", explique le commandant Oleksandr.

Malgré les sourires et la bonne humeur, la fatigue se lit sur les visages. Bogdan attend depuis un an et demi d’avoir une permission pour retrouver sa femme et son petit garçon et pourquoi pas les emmener en vacances, "en Normandie ou en Bretagne, j'aime toute la France !" Mais il se reposera après la guerre, dit-il, car la priorité reste la victoire contre les Russes.