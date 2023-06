« C’est un procès étrange qu’on lui fait ! » Quand Robin Campillo soutient Justine Triet

Troisième femme à recevoir la Palme d'or dans l'histoire du Festival de Cannes, Justine Triet a prononcé un discours lors de la cérémonie de clôture à Cannes qui prend beaucoup de place. Elle y évoquait la réforme des retraites et l'exception culturelle française.

Robin Campillo : "J’ai trouvé le discours de Justine Triet très bien. Je suis vraiment en soutien par rapport à elle. Certains disent qu'elle crache dans la soupe. Au contraire, elle défend le système français, l'exception culturelle et le système de financement des films. C'est un procès un peu étrange qu’on lui fait.

Une réaction rapide de Rima Abdul-Malak

Au fond, la ministre ne parle pas de ça. Elle lance ce message pour dire : « Regardez, ces cinéastes sont des privilégiés ». Cette façon de détourner l’attention est une instrumentalisation assez populiste, ou en tous les cas démagogique.

Quand on est réalisateur et qu'on réussit à faire des films, on est bien sûr privilégiés. Il n'y a pas de doute là-dessus.

Mais la plupart des techniciens, des techniciennes, des acteurs, des actrices qui travaillent sur les films ne le sont pas. Ce sont des gens qui travaillent, et il ne faut pas non plus délirer là-dessus. Le financement des films en France est une exception que beaucoup de cinéastes à l'étranger nous envient. Et ce n'est ni la ministre, ni ce gouvernement qu'ils l'ont créée. Ça fait longtemps que ça existe et on a plutôt l'impression qu'ils essaient d’éroder ce système-là.

Donc je suis tout à fait d'accord avec Justine Triet."

