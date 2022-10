C’est un record, une course de formule 4 organisée par Squeezie rassemble un million d’internautes sur Twitch

Une ambiance folle en tribune, digne des plus grandes courses de Formule 1, et une audience qui ferait pâlir de nombreuses chaînes de télévision. Plus d’un million d’internautes ont suivi le Grand Prix Explorer. C’est un record en France et la cinquième meilleure audience mondiale. Cette course de Formule 4 entre des steamers et des Youtubeurs, était organisée par Squeezie (17,5 millions d’abonné, le plus suivi), sur le circuit Bugatti au Mans, celui des 24 heures du Mans.

Le public sur la piste, après la course. - Twtich

Près de 40.000 spectateurs dans les gradins

En tout, 22 pilotes/vidéastes ont pris part à la course, parmi les plus célèbres en France : Squeezie, Domingo, Kaatsup, Seb La Frite, Amixem ou encore Gotaga, devant 37.000 supporters en tribune. C’est Sylvain Lévy, de la chaîne Vilebrequin , qui remporte la course. Son trophée a été remis par l’humoriste Jamel Debbouze. Depielo termine deuxième, Etienne Moustache troisième, LeBouseuh quatrième et Squeezie cinquième.

Lors de la remise du trophée à Sylvain Lévy. - Twitch

Le précédent record en France datait du Zevent 2022, l'évènement caritatif organisé par le youtuber Zerator, avec 700 000 "viewers" simultanés. Les voitures de Formule 4 sont plus légères mais moins rapides et puissantes que ses cousines de Formule 1. Il y avait tous les ingrédients d’une grande fête du sport automobile.

Plusieurs fois, les commentateurs ont répété qu’ils se croyaient sur un grand prix de Formule 1. Et il y avait de quoi. La course a été filmée par une régie professionnelle, habituée au GP de F1, avec des caméras embarquées sur chaque monoplace. Des fumigènes, des drapeaux, des chants, 40.000 spectateurs amassés dans les tribunes, puis sur la piste au moment pour célébrer le vainqueur de la course. Enfin, bien sûr, le vainqueur qui sabre le champagne. D'après Squeezie, ce projet dantesque a coûté entre 2,5 et 3 millions d’euros.