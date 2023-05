"C’est une ambiance assez folle" : le court 14, le chaudron de Roland-Garros

Pour trouver le court 14, il suffit de suivre la clameur, celle qui s’échappe de ce terrain à l’extrémité de Roland-Garros et qui a tendance à monter en décibels quand les Français y jouent. "C’est une ambiance assez folle et au niveau de ma voix, ça commence à s’entendre, je commence à perdre la mienne", raconte un spectateur qui vient pour la deuxième fois. Son voisin renchérit : "Il y a une proximité avec le public et c’est un court assez intime, c’est plutôt sympa à encourager."

Ce court de presque 2.200 places assises, 2.500 spectateurs au total avec ceux qui sont debout, est comme une cuvette enterrée dans le sol. Elle a des allures d’arène, explique la Française Léolia Jeanjean qui a obtenu sa qualification pour le deuxième tour sur ce court, après un match de plus de trois heures. "On y ressent les vibrations du public, ça transcende un peu. Quand on est fatigué, on a forcément envie de se battre pour eux, ça aide beaucoup."

Publicité

Il faut être patient pour pouvoir entrer sur le court 14 où convergent beaucoup de spectateurs © Radio France - Jérôme Val

Lucas Pouille est un habitué de ce court, entièrement rénové il y a cinq ans. Le Nordiste y a joué tous ses matches de qualifications, il y a remporté son premier tour et il a même eu droit à la Marseillaise entonnée avec le public. "On me pousse peut-être comme jamais on m’a poussé ici. Et il y a le fait de jouer sur ce court où les gens peuvent vivre les émotions plus que sur un très grand court. J’avais envie de rester sur le court le plus longtemps possible pour profiter. C’était juste dingue."

De longues files d'attente

Mais la rançon de ce succès, c’est qu’il faut patienter pour y entrer, de longues minutes. Les files d’attente s’étirent sous un soleil de plomb, certains spectateurs se découragent. "Il faut arriver très tôt, ce que je fais en général", glisse un habitué de Roland-Garros. "Je suis là à 10h15 et on attend toute la journée. L’autre jour, j’y ai passé dix heures d’affilée, sans bouger." Le court 14 promet encore de belles heures chaudes à Roland-Garros.