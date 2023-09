"C’est une chasse aux trésors !" : quand la cueillette aux champignons se fait aussi sur les réseaux sociaux

Les cueilleurs de champignons sont aux aguets, préparez les paniers. Le temps pluvieux de cette semaine favorise les pousses en forêt. Cèpes, girolles, morilles d'automne, rosés des prés... Sur les réseaux sociaux, de nombreux cueilleurs s’affichent fièrement avec leur butin, et partagent leur passion au grès de conseils. C’est le cas de Christophe de Hody, le créateur de la page "Le Chemin de la Nature" . Depuis tout petit, ce botaniste et mycologue part en forêt cueillir des plantes et des champignons. Son terrain de jeu : le bois de Vincennes et la forêt de Fontainebleau en région parisienne. Ils postent ses trouvailles depuis huit ans sur internet.

Une ode à la patience

Christophe en a garni des paniers, et pourtant, à chaque découverte, il s’exclame. "En général, je crie", raconte ce trentenaire. Dans ses vidéos, il décrit les champignons le plus précisément possible, leurs caractéristiques, pour nous permettre de les reconnaître. Il précise surtout s’ils sont comestibles ou non. Partir aux champignons, "ça vide l’esprit, c’est une chasse aux trésors, il faut être à l’affût. Parfois, un champignon une feuille-morte se ressemblent beaucoup, il faut être très attentif", témoigne Christophe.

"Il faut apprendre à regarder et à prendre son temps", ajoute Aurélie Sanchez, de la page Instagram "Champignons sauvages" . Cette quadragénaire, formée à la mycologie, vit dans le Médoc, "le paradis des champignons" comme elle dit. Partir à la cueillette, c’est une ode à la patience. "Le pas du mycologue, ce sont 100 mètres à l’heure, c’est tout doux."

Florian Rossion acquiesce. Cette semaine, lors d’une sortie dans les bois, il a marché 750 mètres… En quatre heures. Quand ce Belge ne donne pas des cours de mathématiques, l’enseignant est en forêt, à deux pas de la frontière française. "C’est le bonheur de débusquer une grosse tâche de girolles, quel plaisir, c’est comme gagner un championnat de football !"

Une passion partagée en vidéo

Florian était prédestiné : "Cette passion, je l’ai eu dès la naissance, j’ai des photos où je suis dans la poussette avec des cèpes sur moi, alors que j’ai un ou deux ans." Il a lancé sa chaîne il y a quatre ans, d’abord pour permettre à sa mère de voir ses récoltes, car elle ne pouvait plus aller en forêt. Aujourd’hui, certaines d'entre elles font plusieurs centaines de milliers de vues. Une vidéo publiée il y a quelques jours a rendu jaloux les internautes : le sol est tapissé de girolles. On l’entend s’extasier : "Je suis dans un rêve, je vais me réveiller, il y a en partout ! Si je ramasse tout, je pense en avoir pour 25 kilos !"

Apprendre grâce aux livres

Il existe en France 3.500 espèces de champignons en France, dont seulement une trentaine de comestibles, selon l’Office national des forêts. Florian a appris au fil des années, conseillé par sa famille. "Il n’y pas de secrets, pour savoir identifier les champignons, il faut passer du temps dans la nature à les regarder et étudier avec des livres, au bout d’un moment ça rentre", confie Christophe. Car, prudence, une cinquante d’espèces sont mortelles en France métropolitaine. Il suffit d’une erreur.

"Toucher un champignon n’est pas dangereux, et même goûter, du moment que l’on recrache", assure Aurélie. "Mélanger des champignons toxiques et des comestibles dans un même panier ne va pas rendre impropre à la consommation les bons champignons. Le seul danger est de tout mettre dans la poêle." Aurélie conseille aussi de ne pas se fier aux applications et de toujours prendre ses champignons en photos si on compte les consommer.

La mycologue recommande aussi de ne pas manger toute sa récolte : "Pas plus de 200 grammes sur un repas et pas plus d’une fois par semaine, cela peut être dangereux." Car ce sont des condiments difficiles à digérer. Cela peut être indigeste. "J’en mange deux fois par mois", poursuit Florian. Et pourtant, l’autre jour, il a trouvé trois kilos de girolles en quatre heures. Alors il donne, à ses proches, sa famille. Il cuisine aussi. Sa dernière recette : une soupe de cèpes.