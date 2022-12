C'est une première : aucun vol d'huîtres au mois de décembre sur le bassin d'Arcachon

Selon les informations de France Inter, sur le bassin d’Arcachon, aucun vol d'huîtres n'a eu lieu cette année depuis le déclenchement de la surveillance aérienne des gendarmes début décembre. C'est inédit. En l'espace de cinq ans, ce type de braquages de fin d'année, spectaculaires et réalisés de nuit, avec parfois trois tonnes d'huitres subtilisées, ont sérieusement diminué. À Marennes d'Oléron, Cancale ou encore le bassin d’Arcachon, les hélicoptères de la gendarmerie qui traquent les voleurs avec des caméras thermiques ont visiblement dissuadé beaucoup de monde.

Les dispositifs aériens dissuadent

Les responsables de la principale association de producteurs d'huîtres du bassin d’Arcachon bouclaient ce vendredi matin leurs derniers envois de bourriches pour le réveillon du 31. Entre deux commandes, Olivier Laban, à la Teste, reconnaît que cette année, pour la première fois en Gironde, il n' y a pas eu de vols de poches d'huîtres sur les parcs du bassin d'Arcachon en décembre. "Même l'année dernière, il y avait eu des petits trucs, et pourtant c'était déjà beaucoup mieux qu'il y a cinq ans de cela, quand les braqueurs emportaient parfois plusieurs tonnes d'un coup", se souvient-il.

Depuis cinq ans, en plus des patrouilles des gendarmes, des ostréiculteurs véreux ont été écartés de la profession et des mesures d'immatriculation des bateaux ont été prises pour mieux identifier qui est qui sur l'eau. Les ostréiculteurs ont également mis en place l'équivalent d'ilotiers pour mieux surveiller les parcs, et se sont équipés de systèmes de vidéo protection discrets pour leur cabanes et les claires, l'endroit où ils entreposent leurs stocks pour un dernier affinage avant de partir vers les assiettes.

Mais ce qui a visiblement permis de faire chuter le nombre des vols traditionnels avant les fêtes de fin d'année, ce sont bien les dispositifs aériens mis en place par la gendarmerie depuis plusieurs années. Ils ciblent notamment les marées qui permettent le plus facilement d'avoir accès aux parcs. Et surtout, les hélicoptères sont équipés de caméras thermiques qui permettent, de nuit, de repérer la moindre silhouette suspecte. De quoi cribler un espace grand comme le bassin d’Arcachon en moins d'une heure.

Une chute drastique des vols dans les zones surveillées

Dans les zones où les sections aériennes de la gendarmerie sont déployées, les brigades de recherche et les professionnels ont fait le même constat d'une chute drastique des vols. Sur l'ile de Ré par exemple, cette année, on comptabilise une tonne et demie d'huîtres volées contre une dizaine de tonnes en 2017. Selon nos informations, le seul vol conséquent a eu lieu le 27 décembre dernier dans les côtes d'Armor, à Saint-Cast le Guildo : 750 kilos d'huîtres se sont évaporés.

Les dispositifs de sécurité renforcés à l'approche des fêtes ont eu pour conséquence de déplacer quelque peu la période des vols. Ce fut le cas sur le bassin d’Arcachon où fin novembre, des malfaiteurs ont "visité" une cinquantaine d’exploitations ostréicoles en l'espace de seulement une nuit. Des voleurs qui ont laissé beaucoup de traces de leur passage : empreintes digitales, images de vidéosurveillance... C'était des "gars du coin", des récidivistes "que l'on connait malheureusement que trop bien", confie un ostréiculteur du fond du bassin. Interpellés rapidement, ils ont été jugés en comparution immédiate et ont été condamnés à des peines de 5 et 4 ans de prison.

Le braquage le plus spectaculaire aura finalement eu lieu l'été dernier, fin juillet sur l'étang de Thau. Avec huit tonnes envolées . Le propriétaire des parcs avait porté plainte en affirmant qu'il ne pouvait s'agir que de professionnels. Ses huîtres étaient prêtes à être commercialisées. Mais cette année, les ostréiculteurs de l'étang sont bien plus préoccupés ces dernières heures par l' interdiction de vendre la production la plus importante de l'année . Interdiction en raison d'une contamination au norovirus, responsable de la gastro.