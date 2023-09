"C'était dingue" : le groupe Phoenix raconte le jour où il a caché les Daft Punk au Madison Square Garden

Phoenix est de retour au Madison square Garden, à New-York, ce samedi soir. Cette salle est particulièrement inoubliable pour le groupe versaillais car lors de son premier passage en 2010, en pleine conquête américaine, Phoenix avait fait la surprise d'inviter les Daft Punk sur scène.

Ce jour-là, lorsque Thomas Mars, le chanteur de Phoenix, monte sur une enceinte pour dévoiler la présence des Daft Punk, les spectateurs présents et l’équipe du groupe n’en croient pas leur yeux. "C'était un moment émouvant pour nous", se souvient le guitariste Laurent Brancowitz, qui avait monté un groupe (Darlin') avec les deux robots avant Phoenix. "Ça me rappelait mon premier groupe avec Thomas et Guy-Manuel [Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, les Daft Punk, ndlr] et oui, se retrouver sur scène, c’était quelque chose !"

"Même nos agents n'étaient pas dans la confidence !"

Les deux groupes frères avaient alors fait un medley de leurs titres à la fin du show, une séquence devenue depuis historique. Pourtant, faire venir les deux stars de la musique électronique incognito n’a pas été chose facile.

"Garder le secret a été l’un des trucs les plus jussifs pour nous ! Même nos agents n’étaient pas dans la confidence !", s'amuse Thomas Mars, le chanteur de Phoenix. "On avait des Kabuki, des rideaux géants sur le côté de la scène pour cacher les Daft parce qu’ils voulaient répéter en costumes pour être dans les conditions du live. On s’était retrouvés la veille dans un studio minable, tout petit pour ne pas attirer l’attention. C’était vraiment dingue d’être nous, la petite bande, dans ce secret-là, dans ce lieu improbable pour cet évènement qui allait marquer les esprits", poursuit-il. "Développer ce concept ensemble ce soir-là, oui c’était ultra kiffant !"