"C'était du système D" : à Montpellier, un couple vient avec sa propre clim' pour son séjour à la maternité

Sommes-nous prêts à affronter les vagues de chaleur qui seront de plus en plus nombreuses à l'avenir ? Ce qu'il s'est passé au CHU de Montpellier fin août semble prouver le contraire. Pendant cet épisode caniculaire, exceptionnellement tardif, les journées du lundi 21 au jeudi 24 août ont été les journées les plus chaudes jamais enregistrées en France après un 15 août. Lors de cette vague de chaleur, il a fait jusqu'à 37 degrés dans les chambres de l'hôpital Arnaud de Villeneuve, une situation dénoncée par la CGT dans un communiqué.

L'hôpital de Montpellier n'est effectivement pas entièrement climatisé, les températures étaient insupportables dans les étages, à tel point qu'un couple venu accoucher a dû se débrouiller : le père a loué un climatiseur et l'a installé dans la chambre de son épouse pendant toute la durée du séjour, avant et après l'accouchement. Cette histoire a d'abord été révélée par le journal Midi Libre . France Inter a ensuite retrouvé le couple et recueilli leur témoignage.

"On se croyait à la plage"

Quand Émilie et Mickaël arrivent au CHU de Montpellier le lundi 21 août, leur programme est cadré : le couple a rendez-vous, car l'accouchement doit être déclenché et leur séjour doit durer une petite semaine. Mais à leur arrivée, la température extérieure est de 38 degrés et elle ne diminue pas, une fois à l'intérieur de l'hôpital.

"Il faisait aussi chaud dehors que dedans", se souvient Mickaël, "dans les couloirs, toutes les portes des chambres étaient ouvertes, on se serait cru à la plage, les gens se promenaient en caleçon, pieds nus, torse nu, tellement il faisait chaud, la situation semblait vraiment catastrophique !" Leur chambre, au quatrième étage, est une étuve, confirme le futur père : "Le personnel soignant nous avait avertis, il faisait 35 degrés dans les chambres, en deux minutes, on était en nage."

Sans compter qu'Émilie a de graves problèmes de santé : "On m'a diagnostiqué un cancer du sein pendant mon deuxième trimestre donc j'ai aussitôt été classée 'grossesse à risques'." Pour leur première nuit à l'hôpital de lundi à mardi, le couple obtient de dormir en salle d'accouchement, qui est climatisée. Mais le lendemain, il faut céder la place, car des femmes sur le point d'accoucher sont arrivées.

"Il me fallait un climatiseur professionnel !"

Face aux températures infernales, Mickaël improvise une solution : "Je me renseigne pour acheter ou me faire prêter une clim', des amis me déconseillent d'en acheter une car dans les premiers prix, à 200 euros, ce n'est pas efficace ! J'appelle donc le magasin Kiloutou qui se trouvait à 5 minutes de l'hôpital pour leur demander s'il leur reste des climatisations à la location."

Pour tenir le reste du séjour, Mickaël installe dans leur chambre au quatrième étage un modèle professionnel, capable de climatiser une pièce qui fait entre 35 et 85 mètres carrés : "C'était vraiment du système D ! Pour évacuer la chaleur, j'ai dû faire passer le tuyau, situé à l'arrière de la climatisation mobile, par la fenêtre ouverte sur une quinzaine de centimètres ; ensuite, le personnel m'a donné une couverture de survie et deux rouleaux de scotch pour que je puisse étanchéiser la fenêtre."

Une installation que Mickaël, ingénieur, doit déménager après l'accouchement qui a lieu mercredi soir un peu avant minuit : "Avant l'accouchement, on vous attribue une chambre et après l'accouchement, on vous installe dans un autre service où la chambre n'était toujours pas climatisée, donc j'ai dû désinstaller pour réinstaller."

269 euros les quatre jours

Le système fonctionne et la température baisse à 25 degrés. Mais louer ce climatiseur pendant 4 jours a coûté au couple 269 euros. "On ressent de la colère", admet Mickaël, "ce n'est pas possible de laisser des gens, personnel comme patients, dans de telles conditions !" Et son épouse Émilie de rappeler : "Le personnel fait ce qu'il peut, mais ils sont démunis, ils souffrent encore plus que nous dans un hôpital vétuste, ça se voyait dans notre chambre, le plafond était cloqué !"

Malgré tout, le couple, soudé, précise que l'accouchement s'est bien passé "grâce au personnel soignant extrêmement bienveillant" et que leur petite fille, prénommée Marie, est en bonne santé. Émilie conclut : "J'ai de la chance, j'ai eu un bel accouchement, j'ai un super papa et une belle petite fille."

Contactée, l'ARS Occitanie n'a pas répondu à l'heure où nous publions cet article. Mickaël compte écrire à la mairie de Montpellier pour signaler l'incident.