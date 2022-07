C'était il y a 30 ans : la Dream Team, légendaire équipe de basket, pour ceux qui ne l’ont pas connue

C'est une équipe de basket qui a marqué l'histoire du sport en seulement six semaines d'existence et 14 rencontres officielles jouées. Il y a 30 ans, la Dream Team, l'équipe de rêve, s'imposait comme la plus grande équipe de basket au monde, une réunion des plus grands sportifs de tous les temps. Celle de Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Karl Malone, Patrick Ewing ou encore Charles Barkley. Autrement dit, les meilleurs joueurs de la NBA, le championnat de basket américain.

Entre juillet et août 1992, ils participent aux Jeux olympiques de Barcelone, marquent plus de 100 points par match, éliminent tous les adversaires avec a minima 30 points d'avance et gagnent, sans surprendre personne, la médaille d'or. Pour ceux qui ne l'ont pas connue, France Inter vous raconte sept faits marquants sur cette équipe de légende.

Domination sans pareille aux JO de 1992

Dès l'annonce de sa composition, l'équipe est présentée partout dès 1991 comme la meilleure jamais assemblée : Michael Jordan (double champion NBA) est à la tête de la meilleure équipe de NBA aux côtés de Scottie Pippen (double champion NBA aussi), les Chicago Bulls, considérée même comme la meilleure équipe de tous les temps. Larry Bird (triple champion NBA avec les Celtics) et Magic Johnson (quintuple champion NBA avec les Lakers), deux des meilleurs joueurs des années 80 restent à un haut niveau malgré l'approche de la fin de carrière et les blessures. Les autres sont individuellement des joueurs parmi les meilleurs des différentes équipes de NBA, comme Charles Barkley, Patrick Ewing, David Robinson, Clyde Drexler ou encore John Stockton.

Michael Jordan, Magic Johnson et Clyde Drexler lors du match contre l'Espagne des JO. © Getty - Icon Sportswire

Le Tournoi des Amériques, entre le 27 juin et le 5 juillet 1992, leur donne enfin l'occasion de jouer leur premier match officiel. C'est un rouleau compresseur. Le premier jour, la Dream Team affronte Cuba et met à ses adversaires 79 points d'écart : 136 - 57. En tout, six matchs, zéro défaite et des victoires avec comme pire performance seulement 38 points d'avance.

Les JO de Barcelone se déroulent entre le 25 juillet et le 9 août, et 12 équipes s'affrontent pour gagner la médaille d'or. Pour son premier match de la compétition, la Dream Team domine sans surprise l'Angola 116 à 48. Elle balaye également l'Allemagne, le Brésil, l'Espagne, Porto Rico et la Lituanie avec plus de 40 points d'avance. Il n'y a que la Croatie qui "échappe" à ces scores punitifs, lors d'un premier match pendant les éliminatoires (103 à 70) et en finale (117 à 83) . La domination sur toute les équipes de la Dream Team est telle que la presse et le monde du basket se demande si l'équipe n'est pas trop forte pour ne pas pénaliser l'intérêt pour le sport.

La performance de la Croatie en revanche, qui jouait pour la première fois une compétition internationale depuis son indépendance en 1991, n'a rien d'étonnant. La plupart de ses joueurs constituaient déjà la très forte équipe de Yougoslavie. Dražen Petrović, qui évoluait en NBA depuis 1989, aurait pu devenir l'un des grands joueurs du championnat américain s'il n'était pas mort dans un accident de voiture en 1993. Tony Kukoč, quant à lui, a rejoint les Chicago Bulls en 1993, est devenu champion de NBA à trois reprises avec Jordan et Pippen et l'un des meilleurs joueurs européens de l'histoire. Certains spécialistes du basket estiment aujourd'hui que si la Yougoslavie n'avait pas éclaté, son équipe de basket aurait été la seule à pouvoir rivaliser quasiment d'égal à égal avec la Dream Team.

Une seule défaite dans leur histoire

Ce n'était pas un match officiel, mais une sorte de match amical hors des circuits. La rencontre a eu lieu en juin 1992 à San Diego. Face à Jordan et les autres, une équipe constituée pour l'occasion de jeunes joueurs issus du championnat universitaire. Parmi eux, Grant Hill, Chris Webber, Penny Hardaway, et Allan Houston qui feront dans la dizaine d'années suivante les belles heures de la NBA. L'objectif : rôder une équipe de légendes qui ne jouent jamais ensemble (mais les uns contre les autres), pour préparer les Jeux olympiques qui débutent quelques semaines plus tard.

Les deux équipes se quittent au bout de 20 minutes seulement, sur une victoire des jeunes 62 à 54. Les stars de la NBA, de l'avis de tous les participants, se font largement dominer durant le match, physiquement et stratégiquement, par des universitaires qui se sont sentis pousser des ailes. Les rares images trouvables aujourd'hui sur Internet sont cruelles. Dans une interview à un média américain en 2015, Grant Hill a partagé ce bilan de la rencontre : "Houston a rentré 10 paniers à trois points pendant le match. Ils n'arrivaient à rien avec Webber. Je vous jure que Webber les a tués. On a tous eu nos grands moments." On ajoutera Bobby Hurley, avec son appareil dentaire, donnant aux trentenaires Larry Bird et Magic Johnson l'impression d'être d'une lenteur incroyable.

Michael Jordan a eu l'honnêteté de reconnaitre la faiblesse des siens le jour même à un journaliste du Los Angeles Times : "On s'est fait tuer aujourd'hui. Ils nous ont battus et ils ont très bien joué. On est tellement peu coordonnés et tellement en manque de confiance. Aucune fluidité." Le lendemain, la revanche est jouée, et le bilan n'est pas le même. Le rodage était de courte durée et contrairement au premier match, Jordan a passé plus de temps sur le terrain. "On ne dépassait pas la moitié du terrain avec la balle", se souvient Grant Hill. Victoire de la Dream Team, avec "environ 100 points d'avance", croit se rappeler Charles Barkley.

USA - France, le massacre avant les JO

21 juillet 1992. La Dream Team arrive à Monte-Carlo pour un dernier match amical avant les JO. C'est la seule occasion qu'aura l'équipe de France de se mesurer aux géants américains. Les Bleus, quatrième meilleure équipe européenne à l'époque, n'ont pas réussi à se qualifier malgré tous les efforts des solides Stéphane Ostrowski, Georgy Adams, Frédéric Forte ou encore Hughes Occansey. Les Américains, qui viennent de dominer quant à eux le Tournoi des Amériques, sont aussi détendus sur la plage monégasque que sur le terrain.

Dans les gradins, pas grand monde pour soutenir les Français. Des jeunes crient avec ferveur des "allez Jordan" pendant le match. Hugues Occansey avait 25 ans en 1992 et était le meilleur marqueur du championnat français. Face aux américains, il ne marque que quatre points en 26 minutes de jeu. Auprès du journal La Nouvelle République, il se souvient d'un beau match de gala : "C'est la seule fois de ma carrière où je suis entré sur un terrain en me disant : 'c'est pas grave si on perd'. Ce jour-là, on a tous voulu se faire plaisir."

La France s'incline sur le score 111 à 71, dominée en particulier par Michael Jordan et Charles Barkley avec 21 points chacun.

Première équipe américaine constituée de joueurs NBA

Avant 1992, la Fédération internationale de basket-ball qui organise les compétitions internationales, n'autorise pas les joueurs de NBA à participer aux JO. Une règle liée à la domination totale des Etats-Unis sur la discipline lors des six Olympiades entre 1948 et 1968 . L'équipe américaine est donc constituée de joueurs universitaires, dont certains ont fini, par la suite, par se retrouver à évoluer dans le championnat professionnel américain. Un certain Michael Jordan, joueur des Tar Heels de l'université de Caroline du Nord, quelques semaines avant son entrée en NBA, a d'ailleurs participé aux JO de Los Angeles en 1984.

Contrairement à ce qui pouvait être pensé à l'époque, quand le basket, comme d'autres sports, était au cœur de la Guerre froide, ni la NBA, ni USA Basketball (la fédération nationale) ne sont derrière l'évolution de la réglementation. Ils n'ont pas non plus milité pour, par esprit de revanche, après la défaite de la sélection américaine en demi-finale contre l'URSS aux JO de Séoul en 1988. En avril 1989, la Fédération internationale de basket-ball amateur perd le "amateur" de son nom et vote pour ouvrir les compétitions aux joueurs professionnels, sous l'impulsion du secrétaire général de la FIBA d'alors, Borislav Stanković, une des anciennes légendes du basket en Yougoslavie (l'autre grande nation du basket).

Ce dernier trouve illogique que tous les meilleurs joueurs professionnels du monde entier puissent représenter leur pays aux JO, sauf les Américains. Le résultat de la compétition en ressort forcément faussé. Une fois la règle abolie, USA Basketball monte donc son équipe pour les JO de 1992 avec la crème de la crème, coachée par l'entraineur aux deux titres de champion NBA avec les Detroit Pistons, Chuck Daly.

Trois de ses joueurs étaient déjà champions olympiques

Avant 1992, quatre joueurs de la Dream Team avaient déjà représenté les couleurs des États-Unis lors de JO précédents, lorsqu'ils n'étaient encore que des joueurs du championnat universitaire : Michael Jordan, Patrick Ewing, Chris Mullin et David Robinson. En 1988 à Séoul, l'équipe américaine avec Robinson fait face à plus fort. Elle termine avec la médaille de bronze, derrière l'URSS championne et la redoutable équipe de Yougoslavie, médaille d'argent.

Patrick Ewing (à gauche), Michael Jordan (au milieu) et Chris Mullin (à droite) après leur victoire aux JO de 1984. © Getty - ABC Photo Archives

En revanche, en 1984, la chance avait souri à l'équipe américaine : les trois jeunes qui n'avaient que 20 ans, Jordan, Ewing et Mullin décrochent facilement l'or aux JO de Los Angeles en écrasant l'Espagne en finale sur le score de 96 à 65. Certes, ils n'auront jamais à affronter l'URSS qui boycotte la compétition et la Yougoslavie qui manque de chance face à l'Espagne en demi-finale, mais à l'époque et avant même son entrée en NBA, on voit déjà la hargne et le talent de Michael Jordan. Chris Mullin fera une grande carrière au sein des Golden State Warriors, et Patrick Ewing deviendra l'un des défenseurs les plus redoutables avec les New York Knicks.

Magic Johnson, séropositif, n'était même plus en NBA

Earvin "Magic" Johnson a été l'un des meilleurs meneurs de l'histoire et l'un des passeurs les plus adroits et les plus inventifs de ce sport. Mais le 7 novembre 1991, après presque une décennie de domination, le quintuple champion de NBA, figure emblématique des Lakers, doit mettre un terme à sa carrière. Ce jour-là, il convoque la presse pour faire une annonce : "À cause du virus du sida que je viens d'attraper, je dois quitter les Lakers aujourd'hui". Johnson est séropositif, il a perdu du poids, se sent fatigué, mais ne souffre pas de la maladie. À 32 ans et pourtant encore quelques belles années avant de prendre sa retraite, le joueur choque un monde habitué à voir disparaître rapidement ceux qui annoncent à l'époque être contaminés.

Mais le départ est de courte durée. Le 9 février 1992, visiblement en pleine forme et à la demande de ses fans qui ont voté pour, il participe au All-Star Game, le grand match d'exhibition annuel qui voit s'affronter les meilleurs joueurs de l'ouest et de l'est des États-Unis. Pourtant absent des terrains depuis plusieurs mois, Johnson est désigné meilleur joueur du match.

Avant ce match, et avant même l'annonce de sa séropositivité, Johnson était appelé par le patron de la NBA, David Stern, pour intégrer la nouvelle équipe des États-Unis qui jouera aux JO. "Si je suis en bonne santé, j'irai", dit dans la presse quelques semaines plus tard celui qui rêve de jouer avec Larry Bird et Michael Jordan comme coéquipiers. C'est lui qui a d'ailleurs ensuite réussi à convaincre Bird, qui souffrait du dos et s'apprêtait à prendre sa retraite, et Jordan, pas prêt à se lancer avec n'importe qui, de rejoindre l'équipe. Avec la médaille d'or gagnée, il montre qu'il est encore un grand joueur sur le terrain et qu'on peut accomplir de grande choses même en étant porteur du VIH. Malheureusement, plusieurs joueurs à l'époque font part de leur désapprobation quand il semble parti pour reprendre sa carrière en NBA dès 1992, craignant notamment un risque de contamination en cas de blessure. Il ne reviendra finalement chez les Lakers qu'en 1995, à 36 ans, le temps d'une saison.

Un seul de ses joueurs n'était pas professionnel

Tous les joueurs sélectionnés dans l'équipe étaient des grands noms de la NBA, à l'exception de Christian Laettner. À 22 ans au moment de sa sélection dans la Dream Team, il est l'une des stars du NCAA, le championnat universitaire de basket qui sert de tremplin vers la NBA. De 1988 à 1992, il joue pour l'université de Duke. Sa progression et ses statistiques de jeu le classent parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du basket universitaire. En 1991 et 1992, Duke gagne le championnat universitaire, notamment grâce aux performances de Laettner. Mais c'est lors de la finale régionale en mars 1992 contre les Wildcats du Kentucky qu'il entre dans l'histoire.

Mené 103 à 102 à l'issue d'une prolongation très serrée, il ne reste que 2,1 secondes de jeu à Duke pour tenter un tir de dernière minute. Grant Hill (future star de la NBA également), engage depuis le fond du cours, sous le panier. Il lance la balle directement à Christian Laettner qui se trouve au niveau de la ligne de lancer-franc adverse. Il l'attrape, feinte le défenseur et tire ce qui est resté comme "the shot" : victoire sur le buzzer.

C'est ce qui vaut au jeune joueur d'être retenu pour entrer la saison suivante en NBA, et d'être sélectionné dans la Dream Team par la direction de l'équipe nationale qui souhaitait au moins un joueur issu du championnat universitaire dans l'effectif. Deux autres jeunes joueurs avec de meilleures statistiques de jeu étaient dans la course, devenus depuis des légendes du basket : Shaquille O'Neal et Alonzo Mourning.

Sa hargne et sa brutalité sur le terrain, le fait qu'il soit perçu comme le produit d'une des universités de l'élite blanche du pays (alors qu'il venait d'un milieu modeste) et sa sélection dans la Dream Team considérée par certains comme volée, lui valent une réputation assez négative pendant les 13 années d'une carrière honorable sans tutoyer les sommets. Il est même l'objet d'un documentaire de la chaine sportive ESPN intitulé "Je déteste Christian Laettner".