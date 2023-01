“Ça aurait été un carnage” : deux djihadistes jugés pour un projet d'attentat lors de la présidentielle 2017

C’est un parcours atypique que celui de Clément Baur, 29 ans, l’un des principaux accusés. Originaire de région parisienne (Val d’Oise), il se convertit à l’islam à l’adolescence. En souffrance familiale, de parents divorcés, Clément Baur se dit victime d’une relation qu’il dit “malsaine et toxique” avec sa mère. Le jeune homme a, par ailleurs, une passion pour les langues étrangères qu’il apprend en autodidacte, à ses heures perdues : le russe, l’arabe, l’anglais, le tchétchène. Il maîtrise d’ailleurs cette dernière suffisamment pour que ses deux épouses tchétchènes successives voient en lui un compatriote. Il faut dire qu’en plus, Clément Baur aime prendre de fausses identités, souvent tchétchènes.

Une rencontre à la prison de Lille-Loos-Sequedin en 2015

C’est d’ailleurs la détention de faux papiers qui lui vaut d’être incarcéré à la prison de Lille-Loos-Sequedin en 2015. Là, il partage sa cellule avec Mahiédine Merabet, délinquant au casier judiciaire déjà chargé : vols, violences, enlèvements, séquestration, extorsion, trafic de stupéfiants etc. Durant leur dix jours à peine de cohabitation, Clément Baur entreprend de faire l’éducation religieuse de l’autre, Mahiédine Merabet. Au point que cela alerte les surveillants pénitentiaires qui décident alors de les séparer.

Une fois que tous deux sortent de prison, les deux hommes reprennent contact. Mahiedine Merabet, qui vient alors de se marier avec une jeune musulmane très rigoriste, héberge Clément Baur qui se dit "en galère". Mais le 7 décembre 2016, l’appartement est perquisitionné. Perquisition administrative, sans poursuites judiciaires. Les deux hommes entrent néanmoins en clandestinité. Ils s’installent à Nancy, changent plusieurs fois d’adresse, logent même dans un garage. Avant de rejoindre Marseille et un logement étudiant début avril.

Là, Clément Baur et Mahiédine Merabet fabriquent des explosifs, du TATP en grosse quantité, et cherchent à entrer en contact avec des membres de Daech pour valider leur projet d’attentat. Les deux djihadistes tournent également une vidéo : on y découvre une mise en scène avec pour décor un drapeau de l’État islamique, une kalachnikov, des dizaines de munitions disposées pour former les mots “La loi du Talion”. Et un exemplaire du journal Le Monde avec, à la Une, une photo du candidat à la présidentielle François Fillon. La vidéo est envoyée à plusieurs contacts dont… un agent cyber-infiltré de la DGSI. Qui donne l’alerte. Clément Baur et Mahiédine Merabet sont interpellés.

Des meetings de candidats à la présidentielle visés

Sur les murs de leur appartement, les enquêteurs découvrent des photos d’enfants morts ou blessés, des articles de journaux sur les bombardements en Syrie. “Pour ne pas oublier”, expliquera Mahiedine Merabet aux enquêteurs. Sur les étagères, plus de trois kilos de TATP sont en train de sécher. Une plaquette est d’ores et déjà prête à l’emploi et même équipée d’une mèche d’allumage. Pistolets mitrailleurs, armes de poing, munitions et téléphones portables transformés en détonateurs à distance viennent compléter cet arsenal. Enfin, dans leur ordinateur, l’historique de navigation révèle les cibles potentielles des deux hommes : bars, restaurants cashers ou le prochain meeting de Marine Le Pen à Marseille, prévu le lendemain de leur arrestation.

Devant les enquêteurs, les deux hommes ont expliqué avoir voulu faire “un coup d’éclat médiatique” pour “faire peur”, mais pas “faire mal”. Mais le discours change du tout au tout avec leurs proches. Lors de parloirs placés sur écoute, Clément Baur lance ainsi : “La France est un pays où il y a rien à négocier. C’est pour ça que Baghdadi a raison, il faut pas parler avec eux, il faut juste les rafaler, les exploser”. Et de chuchoter à son père, venu lui rendre visite : “4 kilos [de TATP, NDLR] c’est énorme. Regarde Manchester, 1 kilo : 26 morts, 200 blessés. Donc 4 kilos, imagine. Il y a les mèches, les téléphones, on se tenait à distance et tout. Ça aurait été le carnage.”