"Ça en dit long sur le manque d'effectifs de la justice" : un procès terroriste suspendu faute de magistrats

Est-ce un nouveau signe du manque de moyens de la justice française ? Une assesseure malade et c'est tout un procès qui est en suspens. Clément Baur, Mahiedine Merabet et dix autres hommes sont jugés depuis le début du mois de janvier 2023 à la cour d'assises spéciale de Paris pour avoir projeté de réaliser un attentat contre Marine Le Pen en avril 2017 à Marseille où la candidate Front national devait tenir un meeting. Mais après trois semaines de débats, l'audience est suspendue et risque d'être entièrement reportée.

La cour n'est plus au complet

La cour d'assises spécialement composée pour traiter les affaires terroristes est normalement composée de cinq magistrats - un président et quatre assesseurs - or, ce lundi matin, il n'y avait que trois assesseurs. "Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes que quatre magistrats. L’une des assesseurs est actuellement souffrante", a déclaré la présidente Corinne Goetzmann.

Faute de suppléant pour la remplacer, Corinne Goetzmann a donc suspendu les débats "jusqu'à jeudi matin. En espérant que d’ici là, [elle] puisse avoir des informations complémentaires sur l'état de santé" de l'assesseure.

Mais la présidente de la cour se dit "un peu pessimiste". Pour elle, "il est fort probable que les débats ne pourront pas reprendre jeudi". Si l'état de santé de l'assesseure ne lui permettait pas de revenir ou de prévoir une date de retour, le procès pourrait bien être entièrement renvoyé. Il faudrait alors trouver une nouvelle date où tous les protagonistes, les avocats, les magistrats, soient disponibles et que la cour d'assises spéciale le soit aussi.

Une suspension "hautement préjudiciable"

Selon les informations de France Inter, la présidente de la cour avait bien demandé à avoir des magistrats suppléants, au cas où, mais aucun n'était disponible, il lui a donc été dit de faire sans.

Cette absence de remplaçant "en dit long sur le manque d'effectifs qui règne à la cour d'appel de Paris et dans le monde de la justice de manière générale", a déploré Nicolas Brillatz, l'un des avocats de Clément Baur, à France Inter, d'autant que le procès avait déjà été suspendu une journée, car son client était malade.

Ces suspensions à répétition sont "hautement préjudiciables pour notre client, ça brise le rythme du procès. Ça fait une audience compliquée, décousue. On peut perdre une dynamique qu'on pensait avoir. La cour peut aussi perdre une dynamique de l'attention qu'il pouvait y avoir. C'est préjudiciable pour tout le monde en réalité", regrette celui qui est aussi secrétaire de la Conférence des avocats du barreau de Paris.