Ça leur a pris trois ans : un couple réalise un dessin GPS de 7000 km à vélo pour interpeller sur le climat

Une prouesse, un record à l'issue d’un long périple qui aura duré plus de trois ans. Un couple anglo-italien a traversé l’Europe à vélo. Leur tracé de 7.250 km dessine une bicyclette géante . Avec ce projet, l'Anglais Daniel Rayneau-Kirkhope et l'Italienne Arianna Casiraghi ont souhaité interpeller l'opinion publique sur le changement climatique et montrer comment le vélo pouvait être une solution à nos problèmes, précisent-ils à France Inter.

En tout, le couple, accompagné de leur chien Zola, a parcouru 7.250 km, avalé 71.454 mètres de dénivelé (soit huit fois l’Everest), mangé 35 kilos de pâtes et bu 655 cafés (et trois litres de whisky). Ils ont traversé sept pays en 131 jours : l’Italie, la Suisse, l’Allemagne, la France, l’Autriche, les Pays-Bas et le Luxembourg. Parti en 2019, ils ont du s’y prendre à plusieurs reprises pour finir le dessin, à cause de blessures, de la météo et surtout du Covid-19.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un record du monde

Daniel et Arianna ont battu le record du monde du plus grand dessin GPS jamais réalisé au monde. L’ancien record, de 7.163 kilomètres, avait été réalisé en 2010 par un japonais . Yasushi Takahashi avait écrit "Marry Me" sur toute la longueur du Japon, avant de faire sa demande de mariage. Mais il avait alors utilisé plusieurs moyens de transport pour arriver à ses fins.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le couple a tout lâché pour entreprendre ce voyage. Daniel est chercheur en mécanique, Arianna doctorante en physique. Leur point de départ : le village français de Vys-lès-Lure, en Haute-Saône. De là, ils sont remontés vers Nancy et la Belgique pour dessiner sur la carte le tube de selle . Ils sont ensuite redescendus vers Paris pour repréenter le guidon. Pour tracer la roue, le couple est passé vers Pithiviers, Tours, Poitiers, Brive-la-Gaillarde, Montbrison, Le Creusot et Chablis. La roue arrière s’etend de Zurich en Suisse à Francofrt en Allemagne.

Un défi débuté en 2019

Rien ne s’est passé comme prévu pour Arianna et Daniel. Déjà, au départ, ils constatent que leur premier tracé n’est pas bon. "Le dessin était presque terminé et nous avons réalisé qu'il y avait une grosse bosse dans le parcours. En zoomant, nous avons remarqué que l'on devait traverser l'aéroport Charles de Gaulle" écrivent-ils dans une tribune parue dans le journal britannique The Guardian . "Nous avons donc dû tout déplacer de quelques kilomètres."

Leur périple a débuté en 2019, mais Arianna s’est blessée au genou. La tentative de reprise en novembre est un échec, il fait trop froid pour camper, le matériel n’est pas adapté. Puis le Covid tombe, les restrictions de circuler et de voyager entre les pays empêchent tout départ. En juin dernier, ils reprennent la route : "C'était la troisième tentative, on était terrifié à l'idée que quelque chose d'autre puisse mal tourner" se souvient Arianna, jointe par France Inter. Le 9 août, le GPS est formel, les traits se rejoignent, le défi est réussi.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une nouvelle vie, sans voiture

Aujourd’hui, de retour en Italie, le couple raconte leur voyage. "Daniel aimerait se consacrer à la fabrication de vélos, pendant que je suis toujours à la recherche d'un défi professionnel", nous confie Arianna, qui rappelle qu’ils ont vendu leur voiture depuis deux ans. Car ce n’est pas uniquement pour le plaisir de pédaler que le couple s’est lancé ce défi fou. C’est une manière pour eux d’alerter sur le changement climatique. Dans les colonnes de la République du Centre , le couple expliquait : "À travers notre périple, nous voulons envoyer un message. Celui que le vélo est un moyen de transport propre, peu cher, fun et bon pour la santé."

Le couple veut montrer l’exemple : "Nous espérons vraiment que quelque chose puisse changer, que certaines personnes soient plus motivées à utiliser le vélo, et que les gouvernements reçoivent le message qu'une partie croissante de la population aimerait avoir des installations adéquates à utiliser le vélo comme moyen de transport" ajoute Arianna, surprise de l’attention portée autour de leur voyage. "Nous n'espérions pas susciter autant d'intérêt !", dit-elle. La cycliste le martèle : "Il faut que l’on change nos habitudes de déplacement mais aussi de consommation."

Des photos du voyage sont visibles sur le compte Instagram d’Arianna et Daniel (et du chien Zola).