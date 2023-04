"Ça me ferait mal au cul" : Blanche Gardin a refusé de participer à l'émission "LOL : qui rit sort !"

Blanche Gardin ne participera pas à la prochaine saison de la téléréalité "LOL : qui rit sort", diffusée sur Amazon Prime Vidéo. Alors que la plateforme est visiblement en train de préparer son casting (dans la dernière édition apparaissaient notamment Jonathan Cohen, Leïla Bekhti, Pierre Niney ou encore Virginie Effira), la comédienne et humoriste a publié sur Facebook un long message détaillant les raisons qui l'ont conduite à décliner l'invitation. Elle juge démesurés les "200 000 euros" proposés "pour une journée de travail" et dénonce le modèle social dont Amazon est devenue le symbole.

"Très très cher Monsieur Bezos"

Dans sa diatribe, Blanche Gardin tacle la plateforme du milliardaire Jeff Bezos, le fondateur et président d’Amazon. "Très très cher Monsieur Bezos", commence l'humoriste de 46 ans. "J’ai bien compris qu’il ne s’agissait que d’une seule journée de tournage, seulement voilà, ce jour-là, j’ai dentiste". Elle dénonce les cachets proposés aux participants de l’émission. "Je serais gênée aux entournures (pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul) d’être payée 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l’association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros, c’est-à-dire quatre fois moins, et encore, seulement si je gagne."

Le vainqueur de l’émission permet à l’association caritative de son choix de remporter 50.000 euros. Mais après la diffusion de la saison 3, et la révélation par Le Parisien des cachets touchés par les participants, "des associations (…) ont demandé à ne plus être représentées, jugeant indécente la différence entre les gains qu’elles remportaient et les cachets des stars", selon le journaliste Clément Garcin.

Dans son message au vitriol, Blanche Gardin critique également une entreprise qui, juge-t-elle, "ne paye pas ses impôts en France et bénéficie même d’1 milliard d'euros de crédit d’impôts alors qu'elle fait 50 milliards d’euros de chiffre d'affaires." La comédienne, qui s'est par ailleurs engagée en faveur de l'accès au logement, tacle Amazon "qui détruit les emplois du petit commerce et toute la vie sociale qui va avec", et "utilise la main-d'œuvre des camps de concentration ouïghours".

Elle explique préfère se détourner des plateformes de streaming et se consacrer au cinéma, car elle "caresse le rêve un peu fou que [ses]s futurs projets puissent sortir dans une salle". "Je n'ai pas envie que dans dix ans plus personne n'aille au cinéma et qu'on soit tous en train de mater des séries sur le canap' en se faisant livrer des burgers par des sans-papiers qui pédalent sous la pluie."

"Si toutefois, me lisant, vous tombiez des nues, ou de l'espace (je connais pas votre emploi du temps ces jours-ci)", poursuit Blanche Gardin, "en découvrant des choses dont vous n’étiez pas au courant et qui vous peinent, et que ça vous donne envie de repenser entièrement votre entreprise, alors peut-être que vous pourriez me réinviter ultérieurement. Et que je pourrais accepter. Lol.", conclut la comédienne, d'un trait de plume acerbe.