"Ça n’a pas de sens" : Elon Musk compte supprimer la fonction "bloquer" sur X (ex-Twitter)

Un nouveau changement à venir sur X (ex-Twitter). Vendredi, le propriétaire du réseau social Elon Musk a indiqué qu’il serait impossible à l’avenir de bloquer des comptes sur l’application, sauf pour les messages privés. Cette fonction "n’a pas de sens", estime le milliardaire.Elle permet pourtant de lutter contre le cyber-harcèlement.

Une fonction pour lutter contre le cyber-harcèlement

Elon Musk l’a annoncé dans un message laconique : "Le blocage va être supprimé en tant que 'fonctionnalité', sauf pour les messages privés". Il répondait à un tweet du groupe Tesla Owners Silicon Valley, qui s’interrogeait "Y a-t-il une raison de bloquer ou de mettre quelqu'un en sourdine ?" Elon Musk a ensuite ajouté : "Ça n’a pas de sens."

Le centre d’assistance de la plateforme explique que "la fonctionnalité ‘Bloquer’ vous aide à maîtriser la façon dont vous interagissez avec les autres comptes sur Twitter. Elle permet aux personnes d'empêcher que certains comptes les contactent, voient leurs Tweets et les suivent". Les tweets d’une personne bloquée n’apparaissent plus non plus dans le fil d’actualité. Cette fonctionnalité était très prisée sur le réseau social, elle permet notamment aux victimes de cyber-harcèlement de recevoir des messages de leurs harceleurs.

Cette décision interpelle

Interpellé par un compte spécialisé de la plateforme, qui estime que cette mesure "va trop loin", Elon Musk a précisé qu’il était possible de "masquer" les messages d’un compte, pour le plus voir les messages envoyés, ni les publications. La fonction "a un rôle important dans la lutte contre le harcèlement, les trolls et le spam, qui constituent un problème important pour de nombreux utilisateurs de la plateforme", précise le compte X News Daily .

Le mémorial et musée d'Auschwitz-Birkenau en Pologne a réagi sur le réseau social, dans un long post : "Nous avons choisi de bloquer les utilisateurs qui prônent le déni et la haine. Cette décision découle de notre profond dévouement à notre mission. Nous avons besoin d'un espace sécurisé pour cela. Bloquer des utilisateurs n'est pas une simple action ; c'est une mesure pratique. (…) Le blocage offre un moyen de protéger la mémoire des personnes qui ont souffert et ont été assassinées à Auschwitz."

"C’est vraiment un adjuvent réel la fonction 'Bloquer'", affirme Laure Salmona, la codirectrice de l’association Féministes contre le cyberharcèlement interrogée par France Inter. "C’est une manière de se protéger contre les personnes malveillantes qui veulent récupérer des informations, qui ont tendance à observer tous les faits et gestes d’internautes sur les réseaux. Quand on est victime d’une vague de cyber-harcèlement, pouvoir bloquer les personnes qui vous cyber-harcèlent, c’est une fonctionnalité qui permet de se protéger."

Impossible à mettre en oeuvre ?

On ne sait pas quand le changement entrera en vigueur. Mais une question de taille se pose : est-ce que la fonctionnalité pourrait être supprimée sans violer les conditions de service des magasins d’applications de Google et Apple ? Il est obligatoire pour les applications de laisser la possibilité de bloquer des utilisateurs.

"La décision de Musk d'éliminer la fonctionnalité de blocage est en violation directe des directives de l'App Store et entraînera la suppression de X de l'App Store, si elle est mise en œuvre", affirme sur X l’activiste et programmateur informatique William LeGate.

Depuis le rachat de Twitter il y a plus d’un an, le milliardaire s’est attaqué à plusieurs totems du réseau social : changement de nom, l'arrivée des abonnements payants. Ces derniers jours, l’application Tweetdeck, très utile pour mener une veille sur le réseau social, est limitée aux comptes X Premium.