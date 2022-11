"Ça nous rend malades" : au tribunal de Châlons-en-Champagne, la question toujours brûlante des effectifs

"Bon, désolée pour la température, la chaudière est en panne depuis deux semaines. Dans certains bureaux, il fait 15°C..." Nous voici au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, dans la Marne. Le bâtiment, une ancienne gendarmerie, vient de fêter son 150e anniversaire. Un tribunal comme la France en compte tant, avec ses colonnes, ses statues représentant la justice, ses boiseries, ses salles d'audience qui résonnent et rendent parfois les débats inaudibles, ses locaux parfois vétustes. 21 magistrats travaillent ici : 15 juges et six magistrats du parquet. Une juridiction de taille moyenne, loin des grosses machines judiciaires que peuvent être Paris ou encore Bobigny. "Mais dès que quelqu'un est absent, ça se voit", résume la présidente du tribunal, Jennyfer Picoury.

La question des effectifs, et plus largement des moyens de la justice, a été au cœur d'un mouvement inédit, l'hiver dernier, dans les rangs de l'institution. Le 23 novembre 2021, une tribune publiée dans le Monde se veut un cri d'alarme. Signée par 3 000 magistrats - soit un tiers de la profession - elle décrit la "souffrance" et la "perte de sens" éprouvées par les professionnels face à une justice qui "comptabilise et chronomètre tout", qui "maltraite" tant les justiciables que ceux qui œuvrent à son fonctionnement. Le texte trouve un écho considérable, recueille de nouvelles signatures par centaines. Une journée de mobilisation nationale a lieu trois semaines plus tard.

Publicité

"Pas d'autre choix que de ralentir le rythme"

Un an plus tard, où en est-on ? Plus au moins au même point, à en croire les principaux intéressés. Grève des audiences, rassemblements dans plusieurs villes : magistrats, avocats et greffiers appelaient à se mobiliser, ce mardi 22 novembre, pour dénoncer une "justice au rabais". Car la Chancellerie a beau promettre l'embauche de 1500 magistrats pendant le quinquennat, l'institution reste à la peine.

Au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, "la tension reste extrêmement forte sur les conditions de travail", observe la procureure, Ombeline Mahuzier. À partir de janvier, trois postes de juge devraient se retrouver vacants : un premier magistrat n'a pas été remplacé, un deuxième part à la retraite, et le troisième est en arrêt-maladie. "Dans ces conditions, je n'ai pas d'autre choix que de ralentir le rythme de la juridiction", déplore la présidente du tribunal, Jennyfer Picoury, face à ses plannings d'audience. "Mais je peux vous dire que ça nous rend malades de voir qu'on n'est pas en capacité d'absorber le flux des dossiers."

Dans les armoires, les dossiers s'accumulent © Radio France - Lorélie Carrive

Car inexorablement, à Châlons, les piles de dossiers s'accumulent dans les armoires et les délais demeurent bien trop importants. En correctionnelle, pour les audiences nécessitant trois juges, tous les créneaux sont pris jusqu'à juin 2023. Du côté du juge aux affaires familiales, 1000 dossiers sont en attente, avec derrière autant d'enjeux humains : séparations conflictuelles, gardes d'enfant. "On prend sur notre temps personnel, parce qu'on aime notre métier, parce qu'on veut bien faire, mais on n'a pas les moyens de rendre la justice de manière correcte", tranche Clara Van Linden, magistrate, et représentante régionale du Syndicat de la magistrature.

Dans ces conditions, difficile pour Jennyfer Picoury de demander davantage à ses équipes. "À une époque, quand il fallait remplacer untel ou untel, tout le monde le faisait. On faisait toujours plus. Mais aujourd'hui, les juges travaillent déjà dix heures par jour, certains aussi le week-end. Ils ne sont pas surhumains !"

"J'étais noyée"

Juge en correctionnelle, Rachel Beck en a fait l'expérience. "Il y a un an, j'ai eu une sorte de crise", confie-t-elle, emmitouflée dans une doudoune rouge. "J'étais noyée, je ne savais plus par où commencer. Cela a été compliqué à admettre pour moi. Je pensais aux justiciables : je me disais qu'il n'était pas normal qu'ils attendent le mois de juillet pour que leur dossier soit jugé."

En 2019, à Châlons-en-Champagne, une réflexion sur l'organisation des audiences a été amorcée. "On finissait à minuit, ça n'était plus possible !", lance Jennyfer Picoury. Une initiative que le mouvement des magistrats l'an dernier a d'autant plus légitimée. Désormais, chacun tente de faire en sorte que les audiences correctionnelles n'excèdent pas six heures, conformément à la circulaire Lebranchu de 2001, texte resté jusqu'ici lettre morte. Le nombre de dossiers examinés est limité, les moins urgents renvoyés à une date ultérieure. Mais avec un corollaire : l'allongement des délais, encore et toujours.

Seule façon de sortir de cette impossible équation, l'augmentation du nombre de magistrats. "À Châlons-en-Champagne, au regard des exigences de la Cour européenne des droits de l'homme ou des standards européens, il manque six à huit juges", souligne la présidente du tribunal judiciaire.

S'ils ne sont pas plus nombreux, les juges ont toutefois vu dernièrement l'équipe qui les entoure s'étoffer : juristes assistants, contractuels, chargés de mission. Un soutien précieux. La tribune des magistrats a aussi permis "une prise de conscience collective sur ce qu'on est légitimement en droit d'espérer pour rendre une justice de qualité", veut-elle croire. Jennyfer Picoury refuse de céder au pessimisme. "Si vous n'êtes pas optimiste, vous ne faites pas ce métier-là", lance-t-elle dans un éclat de rire.