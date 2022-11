"Cadence infernale" des débats à l'Assemblée : faut-il revoir l'organisation du travail parlementaire ?

Budget, financement de la Sécu, projet de loi de finances rectificatif, bientôt les énergies renouvelables et les retraites… Depuis la rentrée parlementaire, les députés sont au charbon. Conséquence de la fragile majorité du parti présidentiel, les séances de nuit se multiplient, tout comme le travail en commission et dans l'hémicycle au même moment, ou les week-ends passés à l'Assemblée : les élus estiment qu’ils ne tiendront pas cinq ans comme ça.

Certains trouvent que c'est "de la folie", d'autres parlent de "cadences infernales”. D’un bout à l’autre de l'hémicycle, la même rengaine : il faut réformer le règlement. Faute de majorité absolue, une première hors cohabitation sous la Ve République, chaque vote est désormais l’occasion de mettre en minorité le gouvernement. Du coup, dans chaque groupe parlementaire, on demande aux députés d’être omniprésents en séance. "Du délire", confie une députée Rassemblement national.

Et la vie de famille ?

Élue de la majorité, Nadia Hai est un peu fatiguée. Comme plusieurs de ses collègues membres de la commission des Finances, elle a beaucoup siégé au mois d’octobre lors des débats sur le budget de l’État. Parfois plus de soixante heures par semaine. Députée des Yvelines, elle ne peut pas passer autant de temps qu’elle le souhaiterait dans sa circonscription et concède que ce n’est pas forcément facile pour la vie de famille : "J’ai deux enfants, un adolescent de 14 ans et une petite de 6 ans. Ils pensaient me voir beaucoup plus après mes fonctions au ministère [Nadia Hai était ministre déléguée à la Ville entre 2020 et 2022, NDLR] et sont un peu déçus."

Une dimension qui ne concerne toutefois pas seulement cette législature. Une élue qui entame son second mandat se souvient que son enfant avait fini par ne plus l’appeler maman il y a quelques années, tant son mandat accaparait de son temps.

Des députés conscients d’avoir été élus pour siéger

Pas question pour autant de se plaindre. "J’ai été élue pour travailler. S’il faut siéger jour et nuit, on le fera", insiste Mathieu Lefevre, député Renaissance, qui appelle les élus à rationaliser leur travail. Mais pourquoi ne pas réfléchir à améliorer les débats ? Les rendre plus efficaces ? Unanimes, les présidents de groupe ont déjà plusieurs fois abordé le sujet en conférence des présidents. Plusieurs pistes ont été évoquées : s'inspirer d'autres pays ? Siéger trois semaines à l'Assemblée, puis en passer une en circonscription ? Interdire les séances le week-end ? Réduire le nombre d'amendements par député ? Introduire un nombre d'heures minimum entre deux séances ?

Député Modem, Erwann Balanant veut qu'on réfléchisse à limiter les travaux nocturnes, très nombreux ces dernières semaines. "On ne légifère pas bien tard dans la nuit, quand tout le monde est énervé quand on est fatigué. Des séances qui se terminent à 3h ou 4h du matin, ce ne sont pas de bonnes conditions de travail. Et d’ailleurs, on le voit, dès qu’il y a des clashs, dès que le ton monte, c’est quand on dépasse minuit."