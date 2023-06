Café Müller de Pina Bausch à la Villette du 6 au 12 juillet 2023

Café Müller créé en 1978, est le chef-d’œuvre fondateur du Tanztheater de Pina Bausch, l’une des plus importantes figures artistiques du XXe siècle.

Dans Café Müller à la Villette , la scène jonchée de chaises et de guéridons évoque une salle de café laissée à l’abandon. Une femme avance, yeux clos et bras tendus, se cogne et tombe. Un homme lui fraye un chemin en déblayant les chaises. Une autre femme traverse l’espace encombré puis disparaît. La Lamentation de Didon d’Henry Purcell s’élève.

Ainsi débute Café Müller en une danse essentielle et sublime qui raconte le désir et la solitude. Les six interprètes se cherchent, s’attrapent tour à tour avec violence ou tendresse mais toujours en vain. Ponctuée de silences et du fracas des chaises entrechoquées, la musique porte la fluidité des corps à des sommets d’émotion.

Si cela ne tenait qu’à Boris Charmatz, qui a pris la tête du Tanztheater Wuppertal en août dernier, cette pièce ne se finirait jamais :

« J’adore Café Müller, c’est un bijou… Pina Bausch a créé Café Müller pour un petit groupe, c’est une distribution de « théâtre de chambre ». Trois fois six, ça fait dix-huit. Ce sont tout de même dix-huit interprètes qui travailleront la pièce. La compagnie en tant que collectif vivant est aussi importante pour moi que le répertoire de Pina Bausch. C’est pourquoi nous répétons avec trois distributions.

Café Muller - Uwe Stratmann

Si Café Müller est un bijou, c’est aussi le fait de Purcell. Ses arias jouent un grand rôle dans l’intensité de la pièce. Leur beauté, leur mélancolie sont uniques, elles imprègnent tout ce qui se passe sur scène.

Les interprètes ont besoin d’un nouveau souffle, de quelqu’un qui ouvre les fenêtres et les portes. Ils et elles doivent sentir ce que c’est de danser en 2023, pas de danser le rôle de Dominique Mercy, mais le leur. Ça doit se voir sur scène. Que nous dit cette pièce aujourd’hui ? Pourquoi suis-je là ? C’est à ça que nous devons trouver des réponses. Ce que je préfèrerais, c’est qu’à l’avenir tout le monde puisse danser Café Müller. Tout le Tanztheater, le public et moi-même peut-être aussi un jour. Je vois cette pièce comme un laboratoire. »

Café Muller - Uwe Stratmann

« Café Müller fait partie des fondements du paysage de la danse et de son histoire au XXe siècle. Cette pièce à la beauté intemporelle marqua un tournant dans l’œuvre de Pina Bausch, en direction du réel et du quotidien. Aujourd’hui, d’anciens et de nouveaux membres de la compagnie la portent en partage, mais l’âme de la chorégraphe – qui l’interprétait jusqu’en 2008, un an seulement avant sa mort – reste palpable comme dans aucune autre de ses œuvres. Les corps qui s’effondrent, la profondeur des sentiments, la douce mélancolie des Arias de Purcell – tout cela laisse des empreintes indélébiles, à la lueur de nos cœurs désirants et fragiles. » Thomas Hahn

Cafe Muller - Oliver Look

►►► Distribution

Direction, chorégraphie Pina Bausch

Direction artistique Boris Charmatz

Décors, costumes Rolf Borzik

Costumes Marion Cito

Collaboration Marion Cito, Hans Pop

Musique Henry Purcell

Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris – La Villette, Paris

Théâtre de la Ville - Hors les murs / La Villette

► Avec :