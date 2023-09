Calder, Picasso, Richier : ce que contient la collection Depardieu, mise en vente aux enchères

L'Hôtel des Ventes Drouot, dans le neuvième arrondissement de Paris, abrite souvent dans ses salles de vente des collections particulières, parfois riches d'œuvres d'art rares ou méconnues. Depuis ce week-end, il accueille les œuvres d'une vente qui va avoir lieu mardi et mercredi : celle de la collection personnelle de l'acteur Gérard Depardieu . Dans les quatre salles qui hébergent les tableaux, sculptures et quelques photos possédées par l'acteur, se côtoient de nombreux mouvements artistiques, de la fin du XIXe siècle à la fin du XXe. Près de 250 pièces acquises à partir de la fin des années 80, quand, à l'issue du tournage de "Camille Claudel", il a fait l'achat de trois sculptures d'Auguste Rodin.

Pourquoi Gérard Depardieu vend-il sa collection ? "Pour s'alléger", confiait dans Le Parisien le commissaire-priseur de la vente. Comme il cherche à "s'alléger" depuis plusieurs années de son hôtel particulier de la rue du Cherche-Midi, mis en vente à plusieurs reprises (mais pour l'heure toujours pas vendu), qui forme l'écrin de cette collection. "Malgré ses ennuis judiciaires, je reste persuadé que l'effet célébrité sera positif", dit-il. Car l'acteur reste accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes – et ne participera pas à la vente en personne.

Artistes vedettes et noms méconnus

Certains artistes sont très bien représentés dans cet ensemble : Alexander Calder, par exemple, dont plusieurs lithographies – moins connues que ses célèbres mobiles – sont en vente, ou encore les peintres cubistes (Braque, Picasso, Léger). Moins nombreux, mais tout aussi iconiques, des tableaux de Niki de Saint-Phalle, Jean Dubuffet, Gérard Garouste ou David Hockney font partie de la collection.

Quelques artistes moins connus sont aussi très bien représentés, comme Bernard Quentin, peu reconnu, mais dont Gérard Depardieu s'est toujours revendiqué grand amateur, au point de lui demander de décorer son hôtel particulier à l'époque : 14 de ses tableaux seront vendus, avec des mises à prix dès 500 euros pour ce peintre peu exposé.

L'artiste Maryam Alakbarli, née en 1991, est aussi bien représentée dans cette vente, qui met donc à l'honneur des artistes aux notoriétés très différentes.

Couleur et texture en fils rouges

Au-delà de cet étalage de grands noms et de talents plus méconnus, faut-il lire une ligne directrice dans les choix de Gérard Depardieu ? La maison Ader, qui gère la vente, en trouve deux, dans sa note d'intention : la couleur et la texture. "La couleur fascine depuis toujours Depardieu", peut-on lire dans le catalogue de vente. Les tableaux issus du groupe Cobra le représentent bien, comme les lithographies de Calder ou les grands aplats de couleur des tableaux de l'artiste japonais Aki Kuroda.

Quant à la texture, elle est au cœur de l'une des pièces maîtresses de la collection, le lot numéro 43 de la vente, "L'homme qui marche", une silhouette de bronze de Germaine Richier. À la fois l'une des pièces les plus imposantes de la collection, et probablement la plus chère : mise à prix 500 000 euros, elle est estimée autour de 800 000... Et pourrait partir à plus d'un million.