Calendrier, missions, critères... voici le mode d'emploi pour devenir bénévole aux Jeux de Paris 2024

45 000. Voici le nombre de bénévoles qui seront mobilisés durant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Leur action est fondamentale pour la bonne tenue de cet événement planétaire. Ils seront notamment là pour guider et aider les millions de spectateurs mais aussi les 15 000 athlètes et 20 000 journalistes présents. Voici le guide pour devenir bénévole.

Comment candidater ?

Pour espérer devenir bénévole, il faut remplir absolument trois critères :

avoir au moins 18 ans au 1er janvier 2024

parler au moins le français ou l'anglais

être disponible au moins 10 jours sur toute la durée des Jeux Olympiques et/ou toute la durée des Jeux Paralympiques

Pour candidater, il faut se rendre sur la plateforme dédiée à partir du 22 mars. Comptez 30 à 45 minutes, le temps de se connecter au portail, de rentrer vos informations personnelles, d'indiquer vos disponibilités, répondre à un questionnaire et soumettre votre candidature.

Selon le comité d'organisation, le candidat pourra notamment "indiquer les missions qu’il ne souhaite pas réaliser." Il pourra également indiquer le nombre de jours où il souhaite être mobilisé. Le COJO précise bien que "certains candidats pourront également être sollicités en amont de la période des Jeux, dans le cadre des épreuves tests, ou bien pour participer aux premières missions des Jeux : distribution des accréditations aux publics concernés et des uniformes pour les officiels techniques, accueil et accompagnement des délégations olympiques ou paralympiques dès leur arrivée au Village des athlètes..."

Autre précision, "le volontaire ne pourra pas être mobilisé sur un nombre de jours qui excède celui qu’il a indiqué, mais sa mobilisation pourra théoriquement intervenir à n’importe quel moment pendant la durée des Jeux Olympiques et/ou Paralympiques, selon l’événement pour lequel le volontaire aura candidaté."

Il est également précisé que "toute personne en situation de handicap pourra candidater au programme des volontaires de Paris 2024 et indiquer ses besoins spécifiques dans le cadre du formulaire de candidature. Paris 2024 qualifiera le besoin et s’assurera de la bonne cohérence de la mission vers laquelle ces volontaires ont été orientés, ainsi que des besoins d’adaptations nécessaires."

Quel calendrier ?

Voici les grandes dates de la procédure de candidature et de sélection des bénévoles :

22 mars 2023 : ouverture du portail de candidature

ouverture du portail de candidature 3 mai 2023 : fin de la période de candidature

fin de la période de candidature mai-août 2023 : étude des candidatures, certains candidats se verront proposer des tests et entretien complémentaire

étude des candidatures, certains candidats se verront proposer des tests et entretien complémentaire septembre-décembre 2023 : notification à chaque candidat de l’attribution ou non d’une mission de volontariat

notification à chaque candidat de l’attribution ou non d’une mission de volontariat 1er trimestre 2024 : convention des volontaires, dévoilement de l’uniforme et début des formations

Au cours de l’automne 2023, les candidats retenus sauront sur quel(s) site(s) ils seront affectés et c’est à partir d’avril 2024 que les volontaires seront informés de leurs jours exacts de mobilisation. La fenêtre de mobilisation sera dès lors restreinte aux dates d’ouverture de ce(s) site(s).

Quelles missions ?

Il y aura principalement trois types de missions pour les bénévoles. 60% d'entre elles consisteront à être au service de "la qualité de l'expérience vécue par tous les acteurs : spectateurs, athlètes, délégations sportives, journalistes..." Dans le détail, selon les organisateurs, il faudra :

"accueillir des personnes venues du monde entier, depuis les gares et les aéroports jusqu’aux différents sites des Jeux (sites de compétitions, terrains d’entraînement, Village des athlètes, Centre des médias…)"

"orienter et accompagner au coeur des sites, en guidant par exemple les détenteurs de billets jusqu’aux tribunes"

"renseigner ou orienter vers le bon interlocuteur"

"informer sur différents programmes, partager des informations sur les temps forts sportifs et culturels de Paris 2024"

"transporter les acteurs des jeus entre les sites dans des voitures ou des minibus"

"assister le personnel médical pour les volontaires ayant un diplôme de médecine*"*

35% des missions consisteront à être "au service de la performance sportive". Dans le détail, selon les organisateurs, il faudra :

"intervenir sur l'aire de compétition ou le terrain d’entrainement pour assister le geste sportif : installer des starting-blocks sur la piste d’athlétisme, conserver les affaires des nageurs, ramasser des balles de tennis fauteuil"

"saisir des informations sportives de chronométrage, de notations, des statistiques"

"assister les athlètes et para athlètes dans les espaces qui leur sont réservés sur les sites de compétition et d’entraînement, les accompagner dans le cadre des contrôles antidopage"

"assister le personnel médical au sein de la polyclinique du Village des athlètes ou sur les sites de compétition et d’entraînement"

5% des missions consisteront enfin à "fluidifier et faciliter l'organisation". Dans le détail, selon les organisateurs, il faudra :

"participer au processus d'accréditation qui permet à certains acteurs des Jeux (journalistes, délégations, etc.) d’avoir accès aux zones qui leur sont réservées : traiter les demandes, prendre les photos, imprimer et distribuer les cartes d’accréditation…"

"distribuer des équipements utiles pour que chaque acteur puisse faire son travail : radios, casques, uniformes…"

"assembler et installer sur les sites du petit matériel de communication (kakémonos, chevalets…), s’assurer qu’ils ne sont pas endommagés, signaler en cas de nécessité le besoin de les remplacer..."

Les organisateurs précisent que "Paris 2024 s’engage à proposer à chaque volontaire une mission qui correspond à ses aspirations et à ses savoir-faire, tout en tenant compte des besoins de l’organisation et des disponibilités du candidat."

Quelle formation ?

Tous les bénévoles sélectionnés pourront bénéficier de formation, par exemple : une "formation générale sur la culture des Jeux et sur les grands principes de Paris 2024", une "formation aux domaines d’intervention, accueil des personnes en situation de handicap, découverte des sites et de leur fonctionnement..." Certains modules de formation auront lieu à distance (via mobile, tablette et ordinateur), d’autres, à l’approche des Jeux, se dérouleront directement sur les sites où les volontaires réaliseront leur mission. Au global, cette phase de formation débutera dès le premier trimestre 2024 et durera en moyenne un à deux jours.

La ville de Paris va mobiliser 5 000 volontaires

De son côté, la ville de Paris va mobiliser 5 000 volontaires. Le comité d'organisation précise " qu'avec un portail de candidature commun, chaque candidat pourra indiquer s’il souhaite candidater pour le programme des volontaires de Paris 2024, celui de la ville de Paris, ou bien les deux. Sur la base des informations communiquées par les candidats et des besoins des deux programmes de volontaires, les candidats se verront proposer une mission par Paris 2024 ou la ville de Paris."