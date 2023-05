Canada : les images impressionnantes de feux "sans précédent"

Sur place, une situation dantesque. La province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, est depuis quelques jours ravagée par des incendies monstres. Ce mardi matin, selon l'outil de suivi en direct, 88 feux étaient toujours actifs, dont 25 hors de contrôle. Et certains "pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois", a prévenu la première ministre de la province, Danielle Smith, qui réclame une aide du gouvernement fédéral. Retour en images sur ces incendies qualifiés par les autorités de "sans précédent".

Les pompiers se concentrent sur les feux qui menacent les habitations, notamment autour de la principale ville d'Edmonton. Selon les autorités, près de 300 patients et résidents de centres de soins de longue durée ont dû être évacués, et plus de 50 écoles étaient fermées. Plusieurs compagnies pétrolières ont indiqué lundi avoir dû interrompre leur production par endroits en raison des feux.

Paysages apocalyptiques

Environ 30.000 personnes ont dû être évacuées ces deux derniers jours, certains trouvant refuge dans des centres, d'autres se réfugiant sur des terrains vagues en caravane ou en camping-car. Une fuite qui se fait sur fond de désolation, alors que les flammes et surtout la fumée sont visibles depuis les routes.

D'autres habitants ont pu rester chez eux, mais eux aussi sont cernés par une ambiance apocalyptique. Fumées, ciel devenu orange, soleil presque invisible depuis le sol...

Les Canadiens publient également des photos des incendies à bonne distance, ce qui donne une idée de leur ampleur.

Quand ce ne sont pas carrément des images vues du ciel, prises en avion, comme ici à proximité de la ville d'Edson.

Les images satellite sont également saisissantes. Sur cette vidéo, on peut par exemple observer les fumées recouvrir presque intégralement les sites touchés par les incendies.

Des centaines de pompiers luttent contre les flammes

Au total, plusieurs centaines de pompiers sont mobilisés pour tenter d'éteindre les différents incendies. Avec, au fil des heures, des succès : ce mardi, le compte Twitter officiel d'Alberta publie ainsi les images d'un incendie circonscrit près de la petite commune de Nordegg. Et du paysage désolé qu'ont laissé les flammes derrière elles.

L'Alberta connaît une période "anormalement sèche"

La province canadienne de l'Alberta, l'une des plus grandes productrices de pétrole au monde, "a connu un printemps chaud et sec, il a suffi de quelques étincelles pour déclencher des incendies vraiment effrayants", selon Danielle Smith, la Première ministre de la province. L'Alberta, tout comme dans ses deux voisines, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan, connaît actuellement des conditions "anormalement sèches" voire une "sécheresse grave" par endroit, selon les derniers relevés du gouvernement canadien.

Depuis quelques années, l'ouest du Canada est frappé à répétition par des événements météorologiques extrêmes, dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le réchauffement climatique. En 2021, un dôme de chaleur "historique" avait fait des centaines de morts et avait été suivi par d'importants incendies. Les autorités espèrent que l'arrivée de températures plus fraîches et d'un peu de pluie va permettre de contenir la situation. Ce changement de météo est "une chance inespérée de réussir à contrer la progression de certains incendies puissants et difficiles", a estimé lundi Christie Tucker, porte-parole des secours. "Mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaire". En mai 2016, dans le nord de la province, un gigantesque incendie a ravagé Fort McMurray, le plus grand complexe industriel de sables bitumineux du monde, devenant la plus coûteuse catastrophe de l'histoire du Canada.