Cancer : les Français globalement bien informés, mais des fausses idées persistent

Les Français se sentent globalement bien informés face au cancer. Ainsi, près de 68% des personnes interrogées sont au fait des risques, et ce malgré la multiplicité des informations sur le sujet. Leurs connaissances augmentent sur les facteurs environnementaux liés au cancer tels que les pesticides (53,4% des répondants à cette enquête sont au courant contre 33,9% en 2010) ou la pollution de l’air (51,8% des Français contre 37,8% en 2015).

Bien informés, les Français ont tout de même tendance à minimiser les risques par rapport à leur propre comportement, notamment sur la consommation de tabac. "Ils mettent les barres de la dangerosité juste en-dessous de leur comportement, comme un besoin de se sécuriser par rapport à ce risque très prégnant", explique Norbert Ifrah, président de l’Institut national du cancer. "Il n’y a plus un fumeur régulier qui ne sache pas qu’il est exposé aux risques de cancers, mais ils ont aussi besoin de se rassurer."

Un Français sur deux pense que "faire du sport permet de nettoyer ses poumons du tabac"

Lorsque l’on s’intéresse plus spécifiquement aux facteurs de risques, et notamment aux facteurs de risques évitables, leurs perceptions ne s’appuient pas vraiment sur les connaissances scientifiques. Par exemple, le lien entre facteurs psychologiques et cancer (c’est-à-dire le stress de la vie moderne, les expériences traumatiques) est souvent cité par les Français. Or, il n’y a aucune preuve scientifique avérée sur ce lien.

De la même manière, 54,8% des Français estiment que "faire du sport permet de nettoyer ses poumons du tabac". "Il faut lutter encore et toujours contre ces idées reçues et il faut aussi qu’on innove dans la manière de faire passer des messages", assure Thierry Breton, directeur général de l’Institut national du cancer.

Une très mauvaise image de la cigarette électronique

Pour la première fois dans ce baromètre, l’Institut national du cancer a sondé les Français sur la cigarette électronique. Et la perception est très largement négative. Trois Français sur quatre estiment en effet que la cigarette électronique est nocive pour la santé. Plus de la moitié des personnes interrogées (52,9%) considèrent même qu’elle est plus dangereuse que la cigarette traditionnelle.

On apprend aussi dans ce baromètre que 10% des vapoteurs n’avaient jamais fumé avant. Un chiffre qui retient l’attention des autorités sanitaires, car il ne faudrait pas que cet outil qui a été promu comme un moyen d’arrêter le tabac devienne un moyen d’y rentrer.