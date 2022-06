Candidats, copies, épreuves : le bac 2022 en six chiffres

Après des révisions plus ou moins fébriles, le stress monte, chez les candidats au bac. Les élèves de la voie professionnelle plancheront dès ce mardi 14 juin sur les épreuves de français et d'histoire-géo, tandis que ceux des voies générales et technologiques s'attelleront mercredi à la philosophie. Les deux dernières éditions du baccalauréat ayant été perturbées par la crise du Covid, c'est la première fois que les épreuves écrites du nouveau bac général (pour lequel les élèves choisissent deux enseignements de spécialité) se déroulent entièrement.

709.399 candidats

Très exactement 709 399 candidats sont inscrits sur les listes pour les épreuves de Terminale. Parmi eux, 18.355 passent l'examen en candidat libre. Notons que le bac général reste majoritaire, avec 53% des élèves. Les baccalauréats professionnel et technologique représentent ensuite respectivement 20% et 26% des candidats. L'aspirant bachelier le plus jeune a 15 ans, et le plus âgé 75 ans.

3.5 millions de copies

Au total, les épreuves du bac 2022 représenteront plus de 3,5 millions de copies : ces tonnes de feuillets noircis à l'encre des aspirants bacheliers seront dématérialisés et répartis entre les 64.050 correcteurs, qui travailleront donc sur écran.

60% de la note

Si le contrôle continu constitue 40% de la note finale, les 60% restants sont déterminés par les épreuves finales. Les enseignements de spécialités sont coefficient 16, le grand oral coefficient 10 (14 pour le bac technologique) et la philosophie 8 (4 pour le bac technologique).

1ère épreuve

Terminé, le temps où la philosophie donnait le coup d'envoi du marathon de juin ! Cette année, ce sont les élèves de bac pro qui ouvrent le bal, en passant mardi les épreuves de français et d'histoire-géographie. Pour les candidats au bac général ou technologique, l'épreuve de philo se tiendra mercredi. Elle est l'une des rares épreuves écrites qui subsiste du bac ancienne formule. Trois sujets seront proposés, les mêmes pour tous les candidats.

71.331 candidats bénéficient d'une aide ou d'un aménagement d'épreuve

Pour cette session 2022, les rangs des candidats comptent 71.331 jeunes en situation de handicap qui bénéficient d'une aide ou d'un aménagement d'épreuve : une personne qui écrit à leur place, transcription en braille, logiciel de reconnaissance vocale, temps majoré, etc.

5 juillet

Fin du suspense (au moins en partie) le 5 juillet avec la publication des résultats, d'abord dans les établissements des candidats, puis dans leur espace personnel sur le site Cyclades. Pour ceux qui auraient entre 8 et 10 de moyenne générale sur 20, les épreuves de rattrapage auront lieu entre le 6 et le 8 juillet.