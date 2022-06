Candidats RN aux législatives : la force du nombre face à la faiblesse du casting

Sur les 87 circonscriptions où Marine Le Pen a obtenu plus de 55% des voix au second tour de l'élection présidentielle, un indéniable effort de sélection a été fait par le Rassemblement national, faisant émerger quelques bons profils. Ailleurs, le processus a été beaucoup plus léger. Conséquences : énormément de novices, inconnus des électeurs, parfois aussi des fédérations elles-mêmes. A propos d'une investie, un responsable l'admet : "Je n'ai même pas son numéro de téléphone."

Malaise TV

Des bleus en politique envoyés parfois au casse-pipe. Lors de débats, quelques accidents industriels ont ainsi provoqué la risée des réseaux sociaux. Comme Mélanie Fortier, candidate en Côte-d'Or, incapable de répondre à une questions sur les services publics.

Calvaire aussi de Sophie Carnicer, candidate sur le Territoire de Belfort.

Mais aussi, Gérard Vollory, candidat dans le Rhône, qui pour prouver qu'il n'est pas raciste, brandit la photo de sa femme noire.

Même problème pour Emmie Moons, candidate dans la première circonscription des Vosges, interrogée sur l'éducation et la jeunesse.

"C'est parce que nous sommes le dernier grand parti populaire" se défend un cadre du parti, expliquant la faiblesse du casting par la sociologie de l'électorat RN, et la "lâcheté des élites qui nous soutiennent, mais qui ne veulent pas se mouiller à cause du coût social*".*

Lors d'une conférence de presse le 23 mai à Marseille, Marine Le Pen abondait : "J'ai beaucoup de bienveillance à leur égard. Parce qu'effectivement, ce ne sont pas des professionnels de la politique. Et si on regardait les débuts de certains journalistes, On s'apercevrait que ça n'a pas toujours été très brillant."

"Je priais pour que les journalistes ne soient pas trop regardants"

Ces excuses sont-elles suffisantes ? "Non, le parti a évidemment une part de responsabilité", admet un cadre. En cause, la formation quasi inexistante. Certes, les élus peuvent faire des stages à l'Iforel, l'institut de formation du RN, mais "c'est ronronnant", poursuit ce même cadre, "ceux qui y enseignent comme ceux qui viennent n'y croient pas vraiment". D'autres sont encore plus critiques, "les séminaires ont lieu dans des hôtels de luxe mais personne n'assiste aux cours !"

Autre raison, la très faible implantation locale. A cause des purges, du manque de considération, du clanisme, le turn-over des élus locaux est énorme, et le nombre d'adhérents a fondu. Ancien délégué départemental, parti soutenir Eric Zemmour, Cyril Hermadinquer témoigne.

"Pour obtenir un maximum de dotation publique, le RN trouve un maximum de candidats. Sauf que personne ne veut se présenter !", dit-il. "Donc vous allez chercher des gens extérieurs, qui n'y comprennent rien, qui font ça pour nous faire plaisir. Aux dernières départementales, je priais pour que les journalistes ne soient pas trop regardants." Cyril Hermadinquer citant l'exemple d'une candidate sur une liste régionale, persuadée que le vaccin contre le Covid allait implanter la 4G dans son cerveau.

Des bulletins partout

Investir des candidats expérimentés faute de mieux donc, voir même des profils déjà épinglés pour dérapages. Une faiblesse dont est conscient un stratège de la campagne présidentielle. Mais impossible selon lui de renoncer au nombre. Pour raison financière mais pas seulement. Citant une théorie de Jean-Marie Le Pen, des bulletins partout pour qu'à chaque élection, on puisse voter RN. Et conserver ainsi le socle d'électeurs fidèles.