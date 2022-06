Canicule : chez un fabricant de glaçons, "les machines tournent 24 heures sur 24"

"Les machines tournent 24h sur 24" explique Isabelle Galet, chargée du développement à "Promo glaçon", en ouvrant un immense bac à glaçons, "On est débordé, le téléphone ne fait que sonner" ajoute-t-elle. La petite entreprise ne connaît pas la crise, plus le thermomètre grimpe à l'extérieur, plus les commandes sont nombreuses : "Nous avons des centaines de clients à livrer, plus de 20 tonnes de glaçons sortent d'ici chaque jour". Les demandes proviennent à 60% de professionnels de la restauration, le reste ce sont des particuliers : "Il y a la famille qui va à la piscine qui prend sa glacière qui a besoin de rafraîchir ses boissons ou un barbecue à la maison". Et il y en a pour tous les gouts : "En cube, pilé pour les cocktails, on a même un glaçon conique, c'est notre glaçon VIP" sourit Isabelle.

Mourad, le manutentionnaire de la boîte, s'affaire dans l'usine. Il remplit de grands sacs en plastique avec des glaçons en forme de granulés : "La glace ici est de très bonne qualité, on prend l'eau de la ville qu'on purifie avant de la transformer" Un camion est chargé toutes les demi-heures. La demande est si forte que l'entreprise doit importer une partie de sa production d'Espagne.

Un distributeur automatique de glaçons

Depuis 2020, l'entreprise développe aussi des distributeurs automatiques à glaçons, il y en a déjà 65 sur Paris, on en trouve aussi dans tous les départements d'Ile-de-France et même jusqu'en Normandie. Il s'agit de "répondre aux besoins des professionnels et des particuliers. On travaille notamment en partenariat avec des supermarchés ou des stations-service. C'est un service qui vient compléter l'offre de nos partenaires, on a donc un échange gagnant-gagnant". Isabelle Galet souligne aussi l'aspect "écologique" de cette machine "ice market" car elle permet de "diminuer l'empreinte carbone" de son entreprise en diminuant le nombre de livraisons.