Canicule de 1911 : la France suffoque pendant 70 jours et pleure des milliers de jeunes enfants

Il y a 20 ans, en août 2003, la France subissait l'une des canicules les plus longues et meurtrières de son histoire. Elle dura 15 jours et provoqua la mort de 15 000 personnes en France. Elle est la seconde canicule la plus mortelle à avoir sévi en France, derrière celle de l'été 1911, que nous vous proposons de retracer à travers la presse de la Belle époque.

« On meurt de la chaleur à Paris, c’est un véritable fléau » titre Le Petit Parisien du 30 juillet ; « 1911 bat tous les records comme chaleur » peut-on lire aussi le 7 septembre dans Le Matin. Ce sont plus de deux mois d’extrême sécheresse et de températures élevées que subit la France durant l'été 1911. Le pays croule sous une intense vague de chaleur qui s'étend sur près de deux mois et demi, depuis le début du mois de juillet jusqu’à la mi-septembre.

Publicité

Des températures allant de 35°C à 40° à l’ombre dans Paris

L’Excelsior du 5 juillet 1911 nous apprend que la chaleur fait de nombreuses victimes aux Etats-Unis. Elle touche d’abord la côte est des Etats-Unis avant de frapper très rapidement la France et le reste de l’Europe. À cette date, il fait 34 °C à Paris et le physicien Joseph Jaubert, directeur de l’Observatoire de la Tour Saint-Jacques rapporte que la chaleur dépasse déjà les moyennes observées depuis le 7 juillet pour varier entre 33 à 35° C du matin jusqu’au début de soirée.

Les articles de presse sont nombreux à s’émouvoir du caractère inédit de cette canicule. Notamment Le Figaro du 24 juillet qui décrit comment les Parisiens font globalement face à la canicule : "Loin d'être moins violente, la chaleur augmente au contraire, et cela, dans des proportions presque surprenantes […] Enfermons-nous, ou bien cherchons, autour de la ville, quelques bandes d'ombre, quelques oasis d'air tiède où l'on puisse respirer ! […] Magasins fermés. Rues désertes. Cohues aux gares […] A partir de midi, c'est affreux et comique. Le soleil frénétique a l'air de chauffer une ville morte […] La nuit tombe, mais la chaleur, elle, ne tombe pas". Il faut dire que le thermomètre flirte progressivement avec les 37 °C à l’ombre à Paris, 38,5 °C à Nantes, 37° C au Mans et à Nancy, 36° C à Toulouse et à Limoges, 35° C à Clermont-Ferrand, 38° C à Lyon…

Après quelques timides orages à la toute fin juillet, la vague ne chute pas pour autant, et le 30 juillet dans L'Excelsior titre « La canicule est sans pitié » accompagnée d’une photo sur laquelle une Parisienne s’est réfugiée dans le métro pour trouver un peu de fraîcheur, mais aussi des Parisiens amassés près des fontaines, se rafraîchissant dans la Seine ou les berges des Tuileries.

Le 10 août, « il fait une chaleur étouffante » titre Le soleil, avec une température qui approche cette fois-ci les 38 °C à Paris d’après le thermomètre de l’observatoire de Montsouris « soit le maximum constaté à l’ombre et le record de la chaleur en août depuis 154 ans » relève La gazette de France du 11 août 1911

Le Radical du 11 août 1911 partage une photo sur laquelle on voit de nombreux jeunes se rafraîchir en se baignant directement dans la Seine, quand La Petite République du 11 août 1911 immortalise un groupe de Parisiens assemblés autour d’une fontaine Wallace et en train de trinquer avec un verre de coco à la main (une tisane fraîche à base de réglisse et de citron). Dans de nombreux quotidiens, on montre des promeneurs ou des travailleurs assis sur des bancs ou à même le sol assommés par la chaleur accablante. Une photo publiée le 20 août 1911 par Le journal des Annales politiques et littéraires montre des Parisiens rassemblés autour d’un thermomètre qui affiche un record de chaleur : 39 °C à l’ombre !

Des Parisiens rassemblés autour d’un thermomètre qui affiche : 39 °C à l’ombre. Journal des Annales politiques et littéraires, 20 août 1911 - Retronews, le site de Presse de la BNF

"Un soleil qui rayonne un peu plus que d’habitude" ; "l’été, il fait chaud" : ce qu’en disent les scientifiques

Il faut avoir en tête que la prise de conscience du réchauffement climatique et les débats sur la responsabilité de l’homme ne sont pas encore d’actualité en 1911. Si la climatologie contemporaine est en train de se mettre en place depuis les tout premiers relevés météorologiques réalisés dès les années 1870, l’action préjudiciable que la société industrielle pourrait opérer sur le climat n’est pas un sujet. Si on est loin d’ignorer les influences que l’activité humaine peut avoir sur le climat, ainsi que le processus naturel des effets de serre, ces sujets sont encore largement compris dans une culture anthropocène optimiste où l'homme, grâce à la science, peut triompher de tout ce qui l’entoure.

D’ailleurs, lorsque la presse de l’époque demande aux savants d’expliquer ce qu’il se passe, ils ne sont pas du tout alarmistes. Ils rassurent en faisant référence aux températures similaires que la France a connues durant certains été au XIXe siècle. Dans Le Siècle du 11 juillet 1911 , le directeur du bureau central météorologique Alfred Angot affirme en toute certitude que ça ne durera pas : « Soyez tranquille et ne vous effrayez pas de la chaleur qui vous accable en ce moment ni de celle dont souffrent beaucoup les Américains. La vague qui cause parmi eux tant de victimes ne viendra pas chez nous. Nous avons eu bien des années cette température. Cela dure quelques jours, puis un orage survient et la normale reprend ses droits ».

Quant aux raisons avancées pour expliquer à quel phénomène scientifique on peut rattacher la canicule, La Petite République du 11 août titre "Le soleil a une tache" et rapporte que le bureau central météorologique fait un drôle de lien avec "l’influence des taches sur la constance solaire et que cette chaleur serait liée à la quantité de chaleur rayonnée par le soleil qui influe sur la température de notre atmosphère en telle ou telle région".

Lorsque L’Excelsior du 15 août 1911 demande à l’astronome et directeur de l’Observatoire de Meudon Henri Deslandres pourquoi il fait si chaud, il répond que "le soleil ne chauffe pas plus aujourd’hui qu’en temps normal et que la seule différence qu’il y ait est que la chaleur émise par le soleil nous arrive avec beaucoup plus d’abondance". Le 13 août 1911 dans le quotidien Le Journal Joseph Jaubert prétend aussi que cette température est tout à fait normale : "Nous sommes en été. En été, il fait chaud. S'il gelait à pierre fendre et que vous vinssiez m'annoncer qu'on prépare, pour le 1er août, une fête de patinage au Bois, je serais étonné".

La sécheresse occasionne de nombreux feux de forêts jusqu'en Île-de-France, à tel point que le ministre de l’Agriculture Jules Pams demande aux agents des eaux et des forêts de ne s’absenter de leur poste sous aucun prétexte. Dans Le Gaulois du 3 septembre, on informe que "l'année 1911 restera célèbre en France pour la fréquence des incendies de forêt. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le feu a exercé ses ravages au cœur des magnifiques forêts qui sont comme le joyau verdoyant de la France" sans créer plus d'effroi et d'interrogations dans l'opinion publique.

Une mortalité infantile inédite provoquée par la dysenterie

Dans une étude très détaillée Observations démographiques et médicales et réactions politiques , l’historienne Catherine Rollet nous apprend qu’un peu plus de 40 000 personnes succombent à cette longue et terrible sécheresse, et que contrairement à 2003, ce ne sont pas les personnes âgées qui ont été les victimes les plus nombreuses, mais les bébés de moins de deux ans. Le nombre de décès infantiles passent de plus de 10 000 en juillet à plus de 20 000 en août et en septembre. Les trois-quarts des 40 000 décès sont des jeunes enfants. En s’appuyant sur les données de la mortalité par diarrhée, publiée par la Statistique sanitaire générale, l'historienne constate que cette infection est bien la cause principale de surmortalité infantile.

De nombreux médecins invitent les parents à redoubler de prudence en ce qui concerne l’hygiène alimentaire des nourrissons. La chaleur altère les aliments et favorise la prolifération de nombreux microbes infectieux qui touchent principalement les enfants, qui se retrouvent victimes de fortes poussées de diarrhées. C’est pourquoi les médecins préconisent de ne donner aux nourrissons que du lait et de l’eau préalablement bouillis. Dans La Dépêche de Toulouse du 21 août , on apprend « qu’il meurt beaucoup de tout petits enfants, que la diarrhée les fauche impitoyablement, que les bébés sont décimés par les chaleurs persistantes et accablantes, ceux qui ne sont pas allaités en majorité ». Nombreux sont les médecins qui incitent les mamans à prioriser le plus possible l'allaitement maternel. Dans Le Journal du 20 août, le docteur Jacques Bertillon, chef de la statistique municipale à Paris, nous apprend que « la mortalité des bébés a triplé à Paris depuis le début de l’été à cause de l’élévation de la température qui altère la qualité de l’alimentation des nourrissons ».

Dans un entretien publié dans Le Journal du 03 août un médecin de l’hôpital des enfants le Pr A. Lesage témoigne lui aussi des conséquences tragiques de la canicule sur les nourrissons et va même jusqu’à parler de « choléra infantile » pour qualifier cette épidémie de diarrhées qui frappe les nourrissons.

Dans Le Matin du 27 juillet un médecin, professeur d’hygiène, le Pr Davenière partage aux parents les règles d’hygiène qu’ils doivent impérativement suivre pour préserver les enfants en bas âge des terribles conséquences de la canicule, et éliminer les moindres risques de développement de microbes. Il prévient que : « La chaleur est surtout à redouter pour les nourrissons. Le lait, qui constitue à lui seul toute leur alimentation, est un excellent milieu de culture pour les microbes. Levures et bactéries s'y développent avec une très grande rapidité, et il est démontré que la chaleur augmente considérablement cette pullulation microbienne. Pour éviter les terribles diarrhées infantiles, il faut stériliser le lait le plus tôt possible après la traite, prendre les plus grands soins de propreté pour les biberons et la tétine, et ne pas hésiter, dès le moindre trouble intestinal, à appeler sans retard le médecin ».

Sans compter que les fortes chaleurs provoquent parallèlement une épidémie de fièvre aphteuse chez les vaches. Un phénomène qui entraîne une pénurie de lait, et qui fragilise directement les nourrissons alimentés principalement par le lait de vache.

▶︎ Nous nous sommes appuyés sur les archives des journaux de l'époque, disponibles sur le site de presse de la BNF "Retronews" cataloguant tous les journaux imprimés depuis le XVIIe siècle.

À réécouter : Une histoire du réchauffement climatique La Terre au carré Écouter plus tard Lecture écouter 53 min