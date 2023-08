Canicule : des records de température nocturne battus en France, record d'isotherme en Suisse

Alors qu'une vague caniculaire "intense et durable" s'étend sur l'hexagone selon Météo France, avec 50 départements en vigilance orange lundi, des records de températures ont été enregistrés cette nuit. D'autres records devraient suivre dans la journée de lundi et mardi. "On pourrait atteindre des niveaux de températures jamais atteints en France, donc on est très préoccupés", a déclaré le ministre de la Santé Aurélien Rousseau lundi matin sur BFMTV.

Un record de 25,1 degrés au plus frais de la nuit

Météo France révèle ainsi qu'au plus frais de la nuit, il a fait 23,4 degrés à Mouthoumet, dans l'Aude, contre 23,1 au précédant record de 2003. À 700 mètres d'altitude, à Serralongue dans les Pyrénées-Orientales, le record est maintenant de 23 degrés au plus frais, contre 22,8 en 1987.

Les températures sont également montées à 24,7 degrés à Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes, égalant le pic de 2015. À Deaux, dans le Gard, il a fait 24,4 degrés au plus frais contre 23,8 en 2018. Mais le plus gros pic de chaleur est à Bédarieux, dans l'Hérault, avec 25,1 degrés contre 24,4 en 2018.

Toutes ces températures sont enregistrées au lendemain d'un record absolu, celui de la plus grosse chaleur jamais répertoriée en France, avec 42,1 degrés à Vinsobres dans la Drôme, contre un précédant record de 41,8 degrés en 2019.

Lundi après-midi, quatre départements basculent en vigilance rouge, selon le ministre de la transition écologique Christophe Béchu, en visite à Lyon. Cela vise les départements du Rhône, de la Drôme, de l'Ardèche et de la Haute-Loire, particulièrement touchés par un dôme de chaleur.

Selon Météo France, cet épisode est "exceptionnel en vallée du Rhône et sur le sud du Massif central. Outre son arrivée tardive dans l'été, c'est sa durée et localement son intensité qui imposent une vigilance toute particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées"

"Le pic caniculaire est attendu mardi et mercredi sur le centre-est du pays, et mercredi et jeudi sur le Sud-Ouest", poursuit Météo France dans son bulletin*. "Certains records absolus risquent à nouveau d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus".*

Les Alpes en surchauffe

Dans les Alpes suisses, un autre record a ainsi été battu dans la nuit de dimanche à lundi : il a fallu grimper à 5.298 mètres pour mesurer la limite du zéro degré (ou isotherme), a indiqué MétéoSuisse, alors qu'une bonne partie du pays est là aussi en alerte canicule.

Le précédent record datait seulement du 25 juillet de l'année dernière avec 5.184 mètres, a précisé MétéoSuisse.