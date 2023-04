Canicule en Espagne : près de 40 degrés, des records de température battus pour un mois d’avril

Des nuits tropicales, une chaleur extrême. La première grande canicule de l'année frappe l’Espagne. À cause de ces fortes chaleurs, très précoces et exceptionnelles pour un mois d’avril, des premiers records de température ont été battus ces derniers jours. "Il est très probable que le pic de cet épisode soit atteint jeudi et vendredi", a indiqué l'agence météorologique espagnole (Aemet), qui a évoqué "des maximales plus proches de celles de début juillet et des records généralisés pour un mois d'avril". Une baisse des températures est attendue samedi.

Ce phénomène est lié à une masse d’air chaud venu d’Afrique et qui remonte vers l’Espagne. Elle ne devrait pas arriver en France. Mais le Portugal et le Maroc sont aussi durement touchés. Ces pays sont les premiers à pâtir des conséquences du réchauffement climatique.

36 degrés à Séville

Ces fortes chaleurs ont commencé en début de semaine. Des premiers records sont tombés, surtout dans des villes du sud : 37,1 degrés à Moron de la Frontera, 36,6 degrés à Jérez, 35,7 degrés à Cordoue et 36 degrés à Séville. Au Maroc, Marrakech a aussi battu un record de chaleur, avec 40 degrés mercredi. Du jamais vu en avril. Mais le thermomètre doit atteindre des sommets aujourd'hui, jeudi. Vers 15 heures GMT, le thermomètre était ainsi déjà monté à 38,7°C à Cordoue (sud) et à 37,8°C dans la province de Séville, selon les relevés de l'Aemet.

Mercredi, une vingtaine de station météo ont enregistré des températures qu’elles n’avaient jamais recensés pour un 26 avril.

D'autres records attendus vendredi

Selon le quotidien El Pais , dans 28 capitales régionales, où vivent plus de huit millions d’habitants, des records de température seront battus. À Grenade, dans le sud, le maximum était de 31,25 degrés, relevé début avril 2011. Vendredi, 37 degrés sont attendus. À Jaén, près de Grenade, 37 degrés seront atteints vendredi, soit cinq de plus que ceux enregistrés en avril 1985. À Albacete, à l’est, le dernier record datait de 1977, il doit être battu de cinq degrés, avec jusqu'à 36 degrés selon les prévisions.

À Soria, Burgos ou Valladolid, les 30 degrés n'avaient jamais été atteints en avril. Cela doit être le cas d’ici samedi. D’après les prévisions de l’agence météorologique, à Saragosse et Madrid, 1,5 degré de plus que le maximum historique est prévu.

Une sécheresse historique

Le pays est en première ligne face aux conséquences du changement climatique. L'Espagne a connu l'an dernier son année la plus chaude jamais enregistrée, avec plusieurs vagues de chaleur à partir du mois de mai, selon l'Aemet. Selon une étude de l'Université polytechnique de Barcelone publiée mardi, le nombre de jours de l'année aux températures estivales est passé en Espagne de 90 à 145 entre 1971 et 2022. Toujours sur cette période, les épisodes de vagues de chaleur diurnes ont été multipliés par sept et les nocturnes par près de 11, tandis que la température a augmenté en moyenne de 3,54 degrés dans les principales villes espagnoles.

Ces canicules accentuent la sécheresse catastrophique. Selon le Coag, principal syndicat d'agriculteurs, 60% des terres agricoles espagnoles sont actuellement "asphyxiées" par le manque de précipitations.