Canicule extrême, incendies monstres : toute l’Europe est touchée par la vague de chaleur

L'Europe est en train de cuire. Les records tombent les uns après les autres à cause de la canicule. 35,3 degrés aux Pays de Galles lundi, 47 degrés au Portugal la semaine dernière. Au Royaume-Uni, fait inédit, l'Agence de sécurité sanitaire britannique émet la vigilance la plus élevée face à la flambée des températures.

Comme en France, des incendies embrasent des forêts portugaises et espagnoles. Les fortes chaleurs s’ajoutent à une absence de pluie et cela peut devenir dramatique. D’après la Commission européenne, la moitié du territoire de l’UE est confrontée en ce moment à un risque de sécheresse.

Publicité

Des feux de grande ampleur en Espagne

Si 15.000 hectares ont désormais brûlé en Gironde ( déjà plus en France par rapport à tout l’été 2021 ), l’Espagne fait aussi face à des feux de forêts . 25.000 hectares ont brulé ces derniers jours, tout autant lors du mois de juin, notamment en Galice, dans la région d'Estrémadure ou encore près de Malaga. D’après l’Institut espagnol de santé publique Carlos III, cité par Le Guardian , 260 décès sont imputables à la chaleur en Espagne, la semaine dernière, dont près de la moitié sur la seule journée de vendredi.

Une zone brûlée par l'incendie qui affecte le village d'El Pont de Vilomara à Barcelone, Espagne, 18 juillet 2022. © Maxppp - ANDREU DALMAU

Au Portugal, après plusieurs jours d’expansion, les feux ont perdu de leur intensité. Le pays est face à une accalmie mais redoute de nouveaux départs, avec un risque jugé élevé. Les derniers bilans font état de deux morts, une soixantaine de blessés et jusqu’à 15.000 hectares de forêts et broussailles partis en fumée.

Un habitant utilise un seau d'eau pour éteindre des braises sur des oliviers à Moinhos Joao da Serra, au Portugal, le 13 juillet 2022 © AFP - Pedro Rocha

Depuis le début de l’année, 40.000 hectares ont brûlé au Portugal, c’est plus qu’en 2017, où une centaine de victimes avaient péri dans les incendies. A l’est de l’Europe, ces feux de forêts touchent la Hongrie, la Croatie, mais aussi l’île de Crête. Ces derniers jours, de nombreux journaux européens ont mis en Une les incendies, une manière de lancer l’alerte, comme l’a reperé le quotidien anglais The Guardian .

A gauche, la Une d'un journal croate, à droite, un journal espagnol. - *

A gauche, la Une d'un journal portugais, à droite, un journal turc. - *

Des records de chaleur au Pays de Galles

Jamais les Gallois n’avaient vu le thermomètre grimper ainsi, avec un record dans le pays : 35,3 degrés. A Dublin, en Irlande, il n’a jamais fait aussi chaud, 27,8 degrés (le record était de 27,6°C le 15 juillet 1983). Au Royaume-Uni, le seuil des 40 degrés pourrait être atteint mardi. Pour la première fois, l'Agence de sécurité sanitaire britannique a émis une alerte de niveau 4, le plus élevé, correspondant à une urgence nationale, mettant en garde contre les risques que la chaleur fait peser même sur les personnes jeunes et/ou en bonne santé. En 2019, le thermomètre placé à Cambridge avait atteint le record de 38,7 degrés, dans l’est de l’Angleterre.

Aux Pays-Bas, l'Institut pour la Santé publique et l'Environnement (RIVM) a annoncé dimanche un "Plan National Chaleur" et une alerte à la pollution en vigueur à partir de lundi sur l'ensemble du pays, prévoyant une hausse des températures dans les prochains jours, jusque 35 degrés lundi dans le sud et jusqu'à 38°C à certains endroits mardi. Au Portugal, le record pour un mois de juillet est tombé la semaine dernière, avec 47 degrés relevés dans le nord du pays. Mais pour la première fois depuis le 8 juillet, le températures ne devraient pas dépasser 40 degrés.

Ces canicules se multiplient et le lien avec le réchauffement climatique est évident selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence.

La sècheresse prend du terrain

Environ la moitié du territoire de l'UE est confrontée actuellement à un risque de sécheresse suite à l'absence prolongée de précipitations, selon la Commission européenne. Environ 46% du territoire de l'UE est exposé à des niveaux de sécheresse dits "d'avertissement", c'est-à-dire enregistrant un déficit important d'humidité au sol. D’après un rapport du JRC, le service de recherches scientifiques de la Commission, 11% de l’UE est d'ores et déjà en état d'alerte, avec une végétation et des cultures gravement affaiblies par le manque d'eau.

"La France, la Roumanie, l'Espagne, le Portugal et l'Italie devront probablement faire face à la baisse du rendement des cultures", notamment de céréales, générée par "le stress hydrique et thermique", souligne l'exécutif européen.