Canicule : fin de vigilance rouge vendredi matin pour les 17 départements concernés

L'épisode caniculaire touche à sa fin : la vigilance rouge sera levée vendredi matin pour les 17 départements concernés. 20 départements du Sud-Est seront en vigilance orange, de l'Ain aux Alpes-Maritimes jusqu'au Pyrénées-Orientales.

La vigilance rouge avait été déclenché lundi, d'abord pour quatre départements de la Vallée du Rhône, avant de s'étendre à quinze départements supplémentaires de la moitié sud. Seule la partie nord du pays a échappé à cette canicule tardive pour la saison.

Des records absolus de températures battus

Des records absolus de températures ont été battus jeudi après-midi dans de nombreuses villes de France touchées par la canicule, notamment à Lyon (Rhône) où le record de 2003 a été effacé, indique Météo France. Selon les mesures effectuées à 16h, il a fait 41,4 degrés, contre 40,5 degrés pour le précédent record datant du 13 août 2003. À Tarbes (Hautes-Pyrénées), il a fait 39,9 degrés, contre 39,2 degrés le 18 juin 2022. À Montauban (Tarn-et-Garonne), selon les mesures effectuées à 16h, il a fait 42,5 degrés, contre 42,1 degrés le 23 août 2023.

La journée de mercredi a été la plus chaude enregistrée après un 15 août en France, avec un indicateur thermique national de 27,5°C, battant les records pour cette période de l'année établis les deux jours précédents.

Augmentation des passages aux urgences pour coups de chaud

"Entre le 12 et le 21 août (donc avant le déclenchement de la vigilance rouge), 49 départements dans huit régions ont été placés au moins un jour en vigilance orange pour canicule", indique Santé Publique France dans un communiqué. Une hausse du nombre de consultations pour des coups de chaleur ou de la déshydratation chez SOS Médecins et aux urgences "en lien avec l'augmentation des températures", est observé par Santé Publique France observe dans ces régions touchées par la vigilance orange.

Par exemple, lundi 21 août, Santé Publique France a constaté 144 passages aux urgences pour des "hyperthermies (insolation), déshydrations et hyponatrémies" (diminution de la concentration de sel dans le sang) et "50 consultations" relevées par SOS Médecins. Entre le 12 et le 21 août, "le nombre d'hospitalisations après passage aux urgences pour l'indicateur Icanicule (hyperthermies, déshydrations, hyponatrémies) est compris entre 48 et 74". Dans le même temps, le réseau de surveillance Oscour recense 196 passages aux urgences pour coup de chaud ont été enregistrés la semaine dernière. Cela représente une augmentation de 90% par rapport à la semaine précédente.